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    В реанимацию попал двухлетний ребенок из Всеволожского района. Его уронили в кипяток

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    В деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти двухлетний ребёнок упал в ведро с кипятком. Вечером 18 июля мальчика отправили в реанимацию петербургской детской городской больницы № 1.

    Скорую вызвал 29-летний отец ребенка. Как именно произошла трагедия, — неизвестно. Однако результатом стал термический ожог живота, груди, спины, плеч и ног. Процент поражения медики предварительно оценили в 56%.

    Правоохранители будут устанавливать обстоятельства произошедшего.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как петербурженка умерла после ожогов в собственной ванной из-за того, что из крана резко хлынул кипяток.

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    ОжогРебенокКипяток
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