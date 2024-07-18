В деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти двухлетний ребёнок упал в ведро с кипятком. Вечером 18 июля мальчика отправили в реанимацию петербургской детской городской больницы
Скорую вызвал
Правоохранители будут устанавливать обстоятельства произошедшего.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как петербурженка умерла после ожогов в собственной ванной из-за того, что из крана резко хлынул кипяток.
В реанимацию попал двухлетний ребенок из Всеволожского района. Его уронили в кипяток
В деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти двухлетний ребёнок упал в ведро с кипятком. Вечером 18 июля мальчика отправили в реанимацию петербургской детской городской больницы
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