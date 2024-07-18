МЧС: «Крокус» поджигали бензином или коктейлями Молотова

Террористы 22 марта поджигали помещения «Крокус Сити Холла» бензином или коктейлями Молотова. При этом автоматические системы пожаротушения в концертном комплексе не были предназначены для тушения поджогов, спровоцированных легковоспламеняющимися жидкостями. Об этом директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов сообщил 18 июля на пресс-конференции в «Российской газете», передает ТАСС.



«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», — сказал он.

