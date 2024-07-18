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    Теракт в «Крокус Холле»

    МЧС: «Крокус» поджигали бензином или коктейлями Молотова

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    Террористы 22 марта поджигали помещения «Крокус Сити Холла» бензином или коктейлями Молотова. При этом автоматические системы пожаротушения в концертном комплексе не были предназначены для тушения поджогов, спровоцированных легковоспламеняющимися жидкостями. Об этом директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов сообщил 18 июля на пресс-конференции в «Российской газете», передает ТАСС.

    «Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», — сказал он.

    «По нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», — отметил он.

    Он подчеркнул, что в требованиях противопожарной безопасности не учитываются умышленные поджоги и террористические акты.

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу и подожгли здание. По официальным данным, погибли 144 человека, 551 человек пострадал. По данным ТАСС на 17 июля, на стационарном лечении находятся три человека, их состояние оценивается как средней тяжести. В рамках уголовных дел, связанных с этим терактом, арестованы 18 человек.

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