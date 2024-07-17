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    Мирные жители ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области

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    7 комментариев

    Город Шебекино в Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны Украины, несколько человек пострадали. Об этом вечером 17 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Скорая помощь доставила в больницы троих мирных жителей: двое мужчин получили слепые ранения мягких тканей грудной клетки, третьего ранило в плечо. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

    При обстреле были повреждены остекление и фасады трех многоквартирных домов. На территории одного частного дома пострадала хозяйственная постройка и сгорел гараж вместе со стоявшей в нем машиной. Пожарные уже потушили очаги возгорания. Еще в одном домовладении выбило окна и посекло кровлю, фасад и забор.

    Повреждения получили также коммерческий и социальный объекты, а также линии электро- и газоснабжения. Кроме того, досталось трем автомобилям.

    Ранее сегодня в Шебекинском городском округе при обстреле пострадал житель села Новая Таволжанка. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением.

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    Комментарии 7

    Огнеслав17 Июл 2024 в 23:24
    Украина-страна террорист.
    +0−3
    Random_spb17 Июл 2024 в 23:13
    Для террористов, как известно, нет "мирных жителей".
    +0−2
    ixform17 Июл 2024 в 22:15
    Не надо паниковать! Плана нет но вы держитесь! Всего Вам хорошего настроения и здоровья-146-404!
    +1−1
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