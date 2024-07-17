Мирные жители ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области

Город Шебекино в Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны Украины, несколько человек пострадали. Об этом вечером 17 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Скорая помощь доставила в больницы троих мирных жителей: двое мужчин получили слепые ранения мягких тканей грудной клетки, третьего ранило в плечо. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

При обстреле были повреждены остекление и фасады трех многоквартирных домов. На территории одного частного дома пострадала хозяйственная постройка и сгорел гараж вместе со стоявшей в нем машиной. Пожарные уже потушили очаги возгорания. Еще в одном домовладении выбило окна и посекло кровлю, фасад и забор.