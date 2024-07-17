Футболист «Сочи» Аттьят-Алла сбежал из расположения команды в Петербурге

Футболист Яхья Аттьят-Алла, играющий за клуб «Сочи», пропал после тренировочного сбора в Петербурге. Как заявил 17 июля заместитель генерального директора по развитию «Сочи» Андрей Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу», сейчас игрок находится в Стамбуле.



«Яхья хочет перейти в египетский клуб «Аль-Ахли». Сначала он не приехал на сбор, предоставив справку о том, что болен ковидом. Мы уведомили его, что в таком случае зарплата выплачиваться не будет, и его ковид быстро прошел», — сообщил Орлов.

По его словам, после окончания сборов в Петербурге он исчез и не отправился с командой в Екатеринбург на игру против «Урала». Позже выяснилось, что Яхья находится в Стамбуле.



Аттьят-Алла присоединился к «Сочи» в феврале 2024 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 11 матчей за клуб, забив один гол и сделав три результативные передачи.

