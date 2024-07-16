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    Экс-адвоката Марка Фейгина* заочно приговорили к 11 годам

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    6 комментариев

    Экс-адвоката, признанного Минюстом иноагентом, Марка Фейгина*, заочно приговорили к 11 годам лишения свободы. Решение вынес Басманный суд столицы, сообщает 16 июля пресс-служба Генпрокуратуры России.

    Отмечается, что его признали виновным по статье о фейках о вооруженных силах страны. «По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого», — заявили в ведомстве. В процессе принимал участие выбранный Фейгиным адвокат.

    Как сообщает Генпрокуратура, в апреле 2022 года Фейгин, находясь за границей, дал интервью корреспонденту израильского тв-канала Chanel 9. Во время беседы он озвучил ложную информацию о вооруженных силах РФ. Помимо этого, во время интервью одному из украинских каналов, а также в ходе прямого эфира на канале «ФЕЙГИН LIVE», экс-адвокат распространял недостоверные данные о действиях российских военнослужащих.

    В апреле 2022 года Фейгина признали иноагентом. После этого, он скрылся и был объявлен в международный розыск.

    «Басманный районный суд Москвы заочно признал Фейгина виновным в инкриминированных преступлениях и приговорил к лишению свободы на срок 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в Генпрокуратуре.

    Также Фейгина на четыре года лишили права вести соцсети и любые другие интернет-порталы. Помимо этого, ему назначен штраф в размере 4,5 миллиона рублей.

    «Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Фейгина на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации» — уточнили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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    Комментарии 6

    0710195216 Июл 2024 в 16:16
    Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть.

    Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно. И помните, что это — навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того чтобы его снова и снова побеждали и унижали.
    (из романа «1984»)
    +3−0
    Torres16 Июл 2024 в 16:15
    бастрыкину полегчало?)))))
    +0−0
    Виктор Ерёмин16 Июл 2024 в 16:09
    Зазеркалье... Бесовщина...
    +4−0
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