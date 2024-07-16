Экс-адвоката Марка Фейгина* заочно приговорили к 11 годам

Экс-адвоката, признанного Минюстом иноагентом, Марка Фейгина*, заочно приговорили к 11 годам лишения свободы. Решение вынес Басманный суд столицы, сообщает 16 июля пресс-служба Генпрокуратуры России.

Отмечается, что его признали виновным по статье о фейках о вооруженных силах страны. «По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого», — заявили в ведомстве. В процессе принимал участие выбранный Фейгиным адвокат.

Как сообщает Генпрокуратура, в апреле 2022 года Фейгин, находясь за границей, дал интервью корреспонденту израильского тв-канала Chanel 9. Во время беседы он озвучил ложную информацию о вооруженных силах РФ. Помимо этого, во время интервью одному из украинских каналов, а также в ходе прямого эфира на канале «ФЕЙГИН LIVE», экс-адвокат распространял недостоверные данные о действиях российских военнослужащих.