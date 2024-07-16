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    «Фестиваль всего французского» пройдет в «Севкабель Порту»

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    20 июля в «Севкабель Порту» пройдет «Фестиваль всего французского». Посетителей ждут лекции о французской культуре, мастер-классы от носителей языка (включая мастер-класс по французским ругательствам), французские лакомства, чемпионат по петанку, танцы под бретонскую музыку и многое другое. Вход свободный, 0+.

    Фото: фрагмент картины Клода Моне «Прогулка. Дама с зонтиком»
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    Фестиваль откроется в 11:30 программой из народных и современных французских песен, а также классических композиций разных эпох в исполнении Французского хора Санкт-Петербурга. Завершится «Фестиваль всего французского» танцами под бретонскую музыку от команды The boys of SPb. Принять участие смогут все желающие, разучив перед началом базовые движения на мастер-классе.

    На месте катка у моря Российская федерация петанка (РФП) проведет серию открытых уроков по петанку — национальной игре Прованса.

    Все желающие смогут послушать в Студии 42 лекции о моде, французской кухне, пикардийских деревянных играх, фильмах Мишеля Гондри, уличной медицине для бездомных и отношении французов к смерти.

    Попрактиковать французский можно будет на разговорных ателье с носителями языка и спик-дейтинге. Также будет множество книг и комиксов (в переводе на русский) от издательств Ad marginem, «Поляндрия», «Гудвин», «Питер» и «Бель Летр». За книги на французском языке отвечает центр fLexique. Библиотека имени Лермонтова привезет на фестиваль целый читальный зал — с зоной для обмена книгами и учебниками, где можно почитать книги и комиксы, быстро оформив читательский билет.

    Детская программа включает мастер-классы по комиксам, оригами, открытые уроки французского, нескучный квиз об искусстве, а также настольные игры.

    Конечно, никакой французский праздник не может обойтись без еды. Кроме багетов, круассанов, сыров и различных закусок, обещают террины, риеты и муссы и многое другое.

    Подробная программа на сайте.

    Фото: фрагмент картины Клода Моне «Прогулка. Дама с зонтиком»

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