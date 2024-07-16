Песков: замедления работы WhatsApp нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о замедлении работы WhatsApp в РФ. 16 июля он уточнил, что не в курсе проблем с мессенджером.



«Наверное, это какие-то меры, связанные с антитеррористической борьбой. Но у меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией», — уточнил Песков.



Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что пока решения о блокировки WhatsApp нет, но все может поменяться.



«Если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец, и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta*», — сказал Хинштейн.

