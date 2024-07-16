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    Песков: замедления работы WhatsApp нет

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    7 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о замедлении работы WhatsApp в РФ. 16 июля он уточнил, что не в курсе проблем с мессенджером.

    «Наверное, это какие-то меры, связанные с антитеррористической борьбой. Но у меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией», — уточнил Песков.

    Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что пока решения о блокировки WhatsApp нет, но все может поменяться.

    «Если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец, и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta*», — сказал Хинштейн.

    В начале июля стало известно, что в 2024 году мессенджер WhatsApp прекратит поддержку 47 моделей смартфонов различных производителей. Пользователям гаджетов будет недоступен ряд нововведений.

    *Компания Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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    Комментарии 7

    Эд Хэммет16 Июл 2024 в 13:25
    Вопрос о блокировке Ютуба и Вотсапа, похоже, решен. Когда это будет? Может быть, в конце лета или в начале осени. Будьте готовы, братья и сестры.
    +0−0
    11111111111111816 Июл 2024 в 13:08
    Песчаный карьер?
    Я!
    +2−0
    GOLDEN HORSE16 Июл 2024 в 12:53
    Переходим в дуровский Телеграм(читай в районное отделение ФСБ)?
    Или Вайбер?
    +2−0
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