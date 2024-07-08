Хинштейн: если администрация WhatsApp не изменит свое поведение, его постигнет судьба всей Meta*

Решения о блокировке WhatsApp на территории РФ нет, но неконструктивная политика администрации мессенджера может привести к тому, что его постигнет судьба Meta. Об этом 8 июля в разговоре с
«Если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta», — заявил Александр Хинштейн.
Депутат напомнил, что компания Meta, которой принадлежит в том числе и WhatsApp, признана в России экстремистской, и она продолжает нарушать российское законодательство, за что ее регулярно штрафуют.
По его словам, отказ администрации мессенджера от сотрудничества с властями, особенно в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно.
Ранее предприниматель Илон Маск назвал WhatsApp шпионской программой. Вместе с тем миллиардер заявил, что использование этого мессенджера не является безопасным.
* Компания Meta запрещена в России как экстремистская, ее деятельность запрещена на территории РФ.