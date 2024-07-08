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    Хинштейн: если администрация WhatsApp не изменит свое поведение, его постигнет судьба всей Meta*

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    22 комментария

    Решения о блокировке WhatsApp на территории РФ нет, но неконструктивная политика администрации мессенджера может привести к тому, что его постигнет судьба Meta. Об этом 8 июля в разговоре с РИА Новости заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

    «Если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta», — заявил Александр Хинштейн.

    Депутат напомнил, что компания Meta, которой принадлежит в том числе и WhatsApp, признана в России экстремистской, и она продолжает нарушать российское законодательство, за что ее регулярно штрафуют.

    По его словам, отказ администрации мессенджера от сотрудничества с властями, особенно в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно.

    Ранее предприниматель Илон Маск назвал WhatsApp шпионской программой. Вместе с тем миллиардер заявил, что использование этого мессенджера не является безопасным.

    * Компания Meta запрещена в России как экстремистская, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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    Александр Хинштейн
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    УДИВЛЕНИЕ1
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    Комментарии 22

    SERGEY11108 Июл 2024 в 21:41
    А какая судьба постигнет ? Станет ещё больше пользователей в России и соответственно увеличиться капитализация ? Ну дак с точки зрения нормальных цивилизованных людей это здорово .
    +0−0
    28206267508 Июл 2024 в 21:35
    В печь
    +0−0
    28089327508 Июл 2024 в 21:14
    Да кто такой этот хинштейн ( не ошибиться бы ненароком ), что бы указывать администрации хостинга, и звать никак , а пытается угрожать.
    +1−0
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