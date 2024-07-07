«Это шпионская программа». Илон Маск назвал небезопасным популярный мессенджер

Американский предприниматель Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta*, шпионской программой. Об этом он написал в своих социальных сетях 7 июля.



Реплика стала ответом на пост другого пользователя, который рассказал, что в мессенджере попросил друга помочь с выбором чемодана, после чего стал видеть рекламу этого товара. Он задался вопросом, как такое могло случиться, если сообщения в WhatsApp зашифрованы. «Потому что это шпионская программа (Because it’s spyware)», — написал Маск.



Ранее Илон Маск заявлял, что использование WhatsApp является небезопасным. Он также недавно придумал название первого города на Марсе.