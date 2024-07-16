    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-з

    765мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.81eur95.78

    «Жестко бил кулаками». На Науки пассажир накинулся на женщину-таксиста, которая отказала ему в поездке

    2675
    10 комментариев
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Полиция разыскивает агрессивного пассажира, который подозревается в избиении женщины-таксиста на проспекте Науки. Об этом 16 июля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Свою версию произошедшего корреспонденту «Фонтанки» рассказала и сама пострадавшая.

    По данным правоохранителей, сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь в автомобиле такси, ударил 54-летнюю женщину-водителя и скрылся, поступило 14 июля в 23:40. По словам петербурженки, в районе одиннадцати часов вечера ей поступил заказ на поездку от «Академической» до Горбунков. Однако клиент поставил точку в том месте, где останавливаться нельзя.

    предоставлено пострадавшей

    «Я ему сразу позвонила, звонила, сказала: «Извините, я там не смогу вас забрать, я чуть подальше проеду, хотя бы не под камерой», — рассказала собеседница издания. Женщина проехала дальше, где, судя по знакам, также стоять было нельзя — посадка должна быть быстрой, о чем она сообщила пассажиру.

    К машине шли четверо мужчин, в руках которых виднелись бутылки пива, но, оказалось, такси до Горбунков заказал только один из них. Несмотря на запрещающие знаки и предупреждение от водителя, пассажир устроил долгие прощания, находясь при этом уже непосредственно на заднем сидении авто. Водитель поинтересовалась, нельзя ли побыстрее, но была проигнорирована.

    «Он специально начал тянуть резину, и я слышу такой разговор. «Поставь, пожалуйста, ей самые хреновые оценки и отзыв соответственно, она меня напрягает», — поделилась женщина, отметив, что диалог между мужчинами не обошелся без мата. — В этот момент я слегка отпустила педаль тормоза, машина чуть-чуть продвинулась, чтобы он понял, что надо двигаться».

    Дальше, как утверждает таксистка, пассажир хлопнул дверью со словами «Ну что, мы едем?». На что получил отказ. Женщина решила отменить заказ из-за «некорректного поведения пассажира», но мужчина выходить не хотел и даже требовал вызвать ему другое такси.

    «А я не могу там стоять. Я под штраф попаду на этом месте. Ну, я поехала с ним. Он говорит: «Куда вы меня везете?» Я спросила: «Вы согласны выйти из машины? Я сейчас остановлю, вы выйдете»», — пояснила водитель. По ее словам, она решила отвезти его в многолюдное в это время суток место — к бару, чтобы не оставаться с ним наедине. Но ни уговоры прохожих, ни просьбы водителя покинуть салон, не помогли. Была вызвана полиция. Пассажир, кстати, тоже куда-то звонил и сообщал, что его якобы «держат в заложниках».

    На видеозаписи, предоставленной «Фонтанке», слышно, как мужчина куда-то звонит и говорит «вы попали», в то время как водитель выражает скепсис по поводу его адекватности.

    Так продолжалось около часа, пока женщина не придумала выхватить у пассажира телефон и кинуть его в траву (чтобы не разбить). «Понимаете, он целый час сидел в машине, не хотел выходить. И мне работать как бы надо. Мне пришлось его немножко «выкурить» из этой машины. Таким образом, что я просто у него телефон выхватила. Я думала, он побежит за телефоном, а я успею прыгнуть в машину, закрыться и уехать. Но он выскочил, накинулся меня, жестко бил кулаками. И сразу убежал», — сообщила собеседница «Фонтанки».

    Женщина обратилась в травмпункт, откуда её увезли на скорой в больницу. Там у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а затем отпустили ее в удовлетворительном состоянии.

    Пострадавшая — 54-летняя женщина, с многолетним опытом вождения, в том числе общественного транспорта. С недавних пор петербурженка работает с «Яднекс.Такси». По результатам отчета прошедшей недели, она вошла в 1% водителей, у кого лучшие показатели качества сервиса. Пассажиры отмечали чистоту в салоне, интересную беседу, а больше всего — вежливость водителя.

    «Мы в курсе случившегося и считаем такие ситуации недопустимыми. Сотрудники поддержки сразу связались с женщиной, которая была за рулем: компенсировали ей потраченное время и сообщили в страховую компанию о ситуации. Со своей стороны мы также готовы предоставить информацию полиции по официальному запросу», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Яндекс.Такси».

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТаксиИзбиение
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    Бородин П.Т.16 Июл 2024 в 13:46
    Выхватить телефон - это она хорошо придумала.
    +0−0
    Ана нас16 Июл 2024 в 13:41
    Женщина не промах, однако.
    +0−0
    Zet16 Июл 2024 в 13:40
    Ёё пример - другим наука...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close