Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва. На срочную военную службу направлено 147 тысяч человек

Весенняя призывная кампания в России завершилась, 15 июля сообщает телеграм-канал Минобороны. В Вооруженные силы и другие воинские формирования направлены почти 150 тысяч новобранцев.



Как напомнили в ведомстве, согласно указу президента России Владимира Путина, весенний призыв стартовал 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов в войска начались с 20 апреля. За это время в армию отправили 147 тысяч человек, из них 490 призывников — в научные и научно-производственные роты, около 200 членов сборной РФ по олимпийским видам спорта были направлены в спортивные роты.



Призывники имели право выбора пройти военную службу в различных видах и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профотбора. Теперь они отправятся в воинские части, где в течение пяти месяцев будут осваивать военную технику и получат военно-учетную специальность. Перед отправкой молодым людям выдали повседневную форму одежды.

