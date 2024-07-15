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    Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва. На срочную военную службу направлено 147 тысяч человек

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    4 комментария

    Весенняя призывная кампания в России завершилась, 15 июля сообщает телеграм-канал Минобороны. В Вооруженные силы и другие воинские формирования направлены почти 150 тысяч новобранцев.

    Как напомнили в ведомстве, согласно указу президента России Владимира Путина, весенний призыв стартовал 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов в войска начались с 20 апреля. За это время в армию отправили 147 тысяч человек, из них 490 призывников — в научные и научно-производственные роты, около 200 членов сборной РФ по олимпийским видам спорта были направлены в спортивные роты.

    Призывники имели право выбора пройти военную службу в различных видах и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профотбора. Теперь они отправятся в воинские части, где в течение пяти месяцев будут осваивать военную технику и получат военно-учетную специальность. Перед отправкой молодым людям выдали повседневную форму одежды.

    По заявлению ведомства, «в пункты дислокации в новых регионах РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) и для участия в выполнении задач СВО военнослужащие по призыву не направлялись», а призывники, «выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания».

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    Комментарии 4

    Slava_Rossii215 Июл 2024 в 18:53
    Зачем нужен призыв, если, как говорят власти, контрактники валом идут и на них есть деньги?
    Давайте отменять призыв, раз всё так замечательно.
    +0−1
    houspi15 Июл 2024 в 18:52
    В армии по призыву всего 300 тысяч служат?
    +0−1
    11111111111111815 Июл 2024 в 18:51
    Завершить весну в середине июля... это нормуль!
    +0−1
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