Под строительство еще одного храма рядом с метро «Купчино» предоставили 5,5 тысяч квадратных метров

Храму Георгия Победоносца в Купчино предоставили 5,5 тысяч квадратных метров для строительства храма святителя Алексия, митрополита Московского. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 15 июля. Новый объект появится рядом с уже действующим храмом Александра Невского на Малой Балканской.



Решение о передаче земельного участка рядом со станцией метро «Купчино» было принято на рабочем совещании губернатора и правительства Петербурга. По замыслу, новый храм РПЦ сможет вместить 500 прихожан.



«В указе об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей президент подчеркнул роль православия в жизни нашего многоконфессионального общества. В реализации этой политики мы тесно сотрудничаем с митрополитом Варсонофием и петербургской епархией», — отметил губернатор Александр Беглов, говоря о тренде на строительство и освящение новых храмов в Петербурге.



О планах на строительство храма в честь святителя Алексия сообщали еще в 2021 году. Тогда на месте будущего храмового комплекса на берегу реки Волковки провели молебен, а в 2023 году открылось первое из зданий — небольшой храм Александра Невского.



Храм Георгия Победоносца, приход которого курирует строительство религиозного комплекса, возглавляет протоиерей Алексей Исаев. Согласно официальному сайту прихода, Исаев является также настоятелем храма Всех Святых в Земле Российской просиявших в Московском парке Победы. До этого он был настоятелем церкви св. Кирилла и Мефодия при Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рыбацком. Также Исаев был известен как ключарь (заместитель настоятеля) Исаакиевского собора.



В начале июля во Фрунзенском районе был заложен камень в основание будущего храма святой равноапостольной Нины, который будет посвящен памяти погибших в годы блокады Ленинграда. Церковь появится на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка.



Сейчас на сайте Фрунзенского благочиния РПЦ представлена информация о четырех действующих храмах в этом районе.



Тем временем по соседству, в Пушкине, планируют возвести храмовый комплекс, посвященный участникам СВО и других боевых действий. Для этого приход Софийского собора арендовал участок площадью 3,7 тысячи квадратных метров. В мае на нем открыли первый объект — часовню Георгия Победоносца. «Фонтанка» рассказывала о том, как во время общественных слушаний жители просили отказаться от реализации этого проекта.



А в Курортном районе РПЦ и вовсе спрашивала о возможности использовать порядка 300 тысяч квадратных метров (30 га) для духовно-просветительского центра. Однако в комитете по природопользованию посчитали это невозможным, поскольку на этих землях должен появиться заказник «Сестрорецкие дюны».

