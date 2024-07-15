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    Под строительство еще одного храма рядом с метро «Купчино» предоставили 5,5 тысяч квадратных метров

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    Храму Георгия Победоносца в Купчино предоставили 5,5 тысяч квадратных метров для строительства храма святителя Алексия, митрополита Московского. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 15 июля. Новый объект появится рядом с уже действующим храмом Александра Невского на Малой Балканской.

    Решение о передаче земельного участка рядом со станцией метро «Купчино» было принято на рабочем совещании губернатора и правительства Петербурга. По замыслу, новый храм РПЦ сможет вместить 500 прихожан.

    «В указе об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей президент подчеркнул роль православия в жизни нашего многоконфессионального общества. В реализации этой политики мы тесно сотрудничаем с митрополитом Варсонофием и петербургской епархией», — отметил губернатор Александр Беглов, говоря о тренде на строительство и освящение новых храмов в Петербурге.

    О планах на строительство храма в честь святителя Алексия сообщали еще в 2021 году. Тогда на месте будущего храмового комплекса на берегу реки Волковки провели молебен, а в 2023 году открылось первое из зданий — небольшой храм Александра Невского.

    Храм Георгия Победоносца, приход которого курирует строительство религиозного комплекса, возглавляет протоиерей Алексей Исаев. Согласно официальному сайту прихода, Исаев является также настоятелем храма Всех Святых в Земле Российской просиявших в Московском парке Победы. До этого он был настоятелем церкви св. Кирилла и Мефодия при Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рыбацком. Также Исаев был известен как ключарь (заместитель настоятеля) Исаакиевского собора.

    В начале июля во Фрунзенском районе был заложен камень в основание будущего храма святой равноапостольной Нины, который будет посвящен памяти погибших в годы блокады Ленинграда. Церковь появится на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка.

    Сейчас на сайте Фрунзенского благочиния РПЦ представлена информация о четырех действующих храмах в этом районе.

    Тем временем по соседству, в Пушкине, планируют возвести храмовый комплекс, посвященный участникам СВО и других боевых действий. Для этого приход Софийского собора арендовал участок площадью 3,7 тысячи квадратных метров. В мае на нем открыли первый объект — часовню Георгия Победоносца. «Фонтанка» рассказывала о том, как во время общественных слушаний жители просили отказаться от реализации этого проекта.

    А в Курортном районе РПЦ и вовсе спрашивала о возможности использовать порядка 300 тысяч квадратных метров (30 га) для духовно-просветительского центра. Однако в комитете по природопользованию посчитали это невозможным, поскольку на этих землях должен появиться заказник «Сестрорецкие дюны».

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    ХрамКупчиноСвятитель АлексийХрам Георгия ПобедоносцаПротоирей Алексей Исаев
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    Комментарии 16

    Антибункерный15 Июл 2024 в 18:47
    Очередной пункт по продаже мест в загробном рае для обманутых граждан. Принцип работы практический тот же, как и у других мошенников...
    +4−0
    Kot Piter15 Июл 2024 в 18:45
    Главное, колокольню повыше не забудьте! 😐
    +0−0
    Garik.Maremanov.1-115 Июл 2024 в 18:44
    Деньги девать некуда ?

    Может, лучше спорткомплекс построить с бассейном ?

    Или музыкальную школу современную ?

    Богомольцы, тоже мне....
    +4−0
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