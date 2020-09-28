Правительство Петербурга отдало храму в Шувалово участок городской земли в половину футбольного поля. Его настоятель — ключарь Исаакиевского собора и поборник милитари-воспитания детей.

Как учат любви к ближнему через прицел под сенью православного храма

Фото: Спасская церковь на Шуваловском кладбище на Citywalls.ru

Спасо-Парголовский храм в Выборгском районе города получил от властей в десятилетнее безвозмездное пользование надел для расширения прихода. Официально за церковными планами видится строительство «религиозно-просветительского центра», но де-факто на её территории набирает силу подконтрольный «Юнармии» и оказывающий коммерческие услуги военно-патриотический клуб.

Территория, которую получает приход, — это почти 3 тысячи квадратных метров в минуте ходьбы до Нижнего Большого Суздальского озера. Участок имеет профильный вид разрешенного использования — религиозный, и был поставлен на учет только в начале 2019 года. Сейчас он представляет собой заросшую деревьями и кустарниками территорию.



Как указано в постановлении Смольного, участок передается приходу под строительство некоего «объекта религиозного управления и образования». Инвестиционным условиям можно позавидовать: 10 лет безвозмездного пользования, и столько же времени отведено на стройку.

Храм Спаса нерукотворного образа на Шуваловском кладбище (Спасо-Парголовский) с 2013 года возглаляет протоиерей Роман Ковальский. Свою деятельность он начал с того, что попросил на выход детско-юношескую школу по лыжам. По утверждению Ковальского, спортсмены занимали бывший дом причта, и храм предъявил на него исторические права. Чиновники согласились выселить школу для расширения прихода. Родители спортсменов сомневаются, что в здании находился дом причта.

В должности настоятеля Спасо-Парголовского храма Ковальский последовательно усиливал свое влияние. Он вошел в Епархиальный совет Санкт-Петербургской епархии в 2016 году, стал вторым человеком в Выборгском епархиальном округе, а в августе 2020-го его назначили ключарем Исаакиевского собора.



Ключарь Исаакия Алексей Исаев передает эстафету сменщику — протоиерею Роману Ковальскому (справа) Фото: страница прихода Исаакиевского собора «ВКонтакте»

«Одним из центров возрождения православной жизни города» называют в петербургской митрополии Спасо-Парголовский храм. В сентябре он отметил 140-летие, и безвозмездная передача земли может считаться неплохим подарком приходу.

Подробнее поговорить с Романом Ковальским о том, кого именно «поселят» в анонсированный объект, не удалось: настоятель сначала попросил перезвонить позднее, а потом просто перестал отвечать на звонки.

Приходится удовлетвориться скудным описанием на сайте Смольного, где говорится, что приход планирует построить молодежный религиозно-просветительский центр. В проекте предусмотрены помещения храма, ризничная, актовый зал, учебные аудитории, библиотека, хозяйственные и технические помещения. В качестве задачи центра указано «проведение работы по культурно-образовательной деятельности и воспитанию молодежи, оказание психологической помощи». Финансировать стройку планируется за счет пожертвований. На заключение договора о пользовании участком комитету имущественных отношений отводится месяц.



При храме работает воскресная школа, но религиозное образование — не единственная и, пожалуй, не главная опция вотчины Ковальского. В здании школы располагается штаб военно-патриотического клуба «Ратоборец», учебные классы отданы под милитари-воспитание детей от 8 до 15 лет.

«Ратоборец» основал в 2000 году ветеран МВД, мастер спорта по вольной борьбе Олег Пашков, в активе которого еще несколько аналогичных клубов при церквях. Сейчас руководителем «Ратоборца» на сайте Спасо-Парголовского храма указан Роман Ковальский http://xn--80acm8abiem5b.xn--p1ai/leadership/.

Занятия в «Ратоборце» платные, минимум 2000 рублей в месяц за комплекс дисциплин, включающий огневую, тактико-специальную, строевую подготовку, рукопашный бой, закон Божий. Детей обучают действующие военнослужащие.

«Перед каждым занятием и после — молитва», — объяснили корреспонденту «Фонтанке» в храме.

В 2019 году «Ратоборец» вошел в военно-патриотическое движение «Юнармия». Численность клуба составляет около 60 человек, из них 10 процентов составляют девочки.

«Воспитанники имеют военную форму, занимаются в собственном многофункциональном спортзале и оборудованных учебных классах в соответствии с расписанием», — указано на сайте храма. Вся перечисленная инфраструктура — это собственность Спасо-Парголовского. Детей обучают военным премудростям с использованием страйкбольных автоматов, массогабаритных макетов автоматов Калашникова, метательных ножей.

Тут уместно вспомнить, что в июне 2020 года «Фонтанка» писала о приговоре анархистам, объединенным следствием ФСБ в террористическое сообщество «Сеть». Процитируем выдержку из той статьи:

«Преступными суд признал игры в страйкбол, занятия по самообороне, оказанию первой медпомощи и тактические тренировки по штурму зданий — набор анархистов ничем не отличался от дисциплин, преподаваемых в военно-патриотических клубах».

Летом детей отвозят в лагеря, также предусмотрены практические занятия на базе войсковой части в Сертолово. «Ратоборец» регулярно публикует фотоотчеты.



Фото: военно-патриотический клуб «Ратоборец»

Спасо-Парголовский отдает помещения воскресной школы еще одному военно-патриотическому клубу — «Купина». Ни он, ни «Ратоборец» не замечены за выплатой налоговых отчислений. Взносы за обучение проводятся как пожертвования. Плату за аренду, вероятно, Роман Ковальский тоже сам у себя не берет.



Своеобразным казначеем в храме числится супруга настоятеля, Ольга Ковальская. Её реквизиты указаны на сайте Спасо-Парголовского. Прихожанам, например, предоставляют услугу «Поминовение онлайн». За 2000 рублей можно заказать упоминание одного имени в течение года. Помянуть один раз на молебне (неважно — о здравии или упокое) — 150 рублей за десять имен. Деньги нужно отправлять на карту Сбербанка супруги настоятеля — с пометкой «Пожертвование».

Планы дальнейшего расширения Роман Ковальский анонсировал еще семь лет назад, сразу после того, как возглавил приход. Но на тот момент про военно-патриотический клуб не было сказано ни слова. Только про собственную газету, общину «Забота», которая занимается социальным служением, детско-юношеский хор, которому «негде петь», намерение открыть православную гимназию и мечты о строительстве храма в честь святого Иоанна Кронштадтского.

Тридцать соток земли, которые приход получит от города, не отменили планы религиозной организации «расшириться» за счет здания детской спортивной школы.



Предыдущий дедлайн выезда детской лыжной школы из здания назначили на 31 августа 2020 года. Но, как рассказали редакции родители юных спортсменов, здание все еще закреплено за школой.

Приход поторапливает городские власти с передачей школы в его собственность через суд. 21 сентября арбитраж принял исковое заявление, в котором истец потребовал признать незаконным бездействие комитета имущественных отношений в виде непредоставления объекта и обязать КИО отдать в собственность прихода здание на Выборгском шоссе в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу. Предварительное заседание назначено на 1 декабря.

Интересно, что главная причина, по которой приход до сих пор не получил здание в собственность, связана с тем, что для детской спортшколы так и не подобрали полноценную альтернативу. Как следует из июньского ответа комитета имущественных отношений на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского, в Смольном подготовили проект постановления правительства об утверждении плана передачи здания приходу. В нем, в частности, был предусмотрен подбор участка для строительства нового здания школы. Но документ не получил согласование органов исполнительной власти. Причина кроется в конечном сроке исполнения — 20 ноября 2021 года. Тогда как в соответствии с федеральным законом №327 о передаче религиозным организациям имущества соответствующего назначения с момента подачи заявки до того, как объект перейдет в собственность заявителя, должно пройти не более 6 лет.

Заявку приход подал в августе 2013 года, соответственно, передать здание должны были не позднее 19 августа 2019 года. «Но в этом случае не представляется возможным выполнить все мероприятия, предусмотренные планом передачи, в том числе обеспечить финансирование строительства нового здания для школы», — говорится в ответе КИО.

Напомним, что спортшколе в прошлом году передали в качестве дополнительной площадки помещение площадью 445 квадратных метров на Сиреневом бульваре, 18, корпус 1, литера В. Однако оно не может стать альтернативой для юных лыжников. В мае 2020 года было проведено обследование, на основании которого было рекомендовано разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт помещения.

Правда, после ремонта оно будет использоваться для команд Петербурга по различным видам спорта. Это следует из ответа администрации Выборгского района на запрос одного из родителей лыжников. Мама еще одного спортсмена, Татьяна, выразила обеспокоенность: ей пообещали, что на ремонт выделят 25 миллионов рублей, тогда как вопрос, на какие средства будет содержаться помещение, оставили открытым. Директора школы Станислава Дубровского на месте не оказалось, на момент выхода текста он не выполнил просьбу перезвонить редакции.

Александр Ермаков,

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

