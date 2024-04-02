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    В Пушкине планируют построить храм, посвященный спецоперации

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    На въезде в Пушкин хотят построить храм, посвященный участникам специальной военной операции и других боевых действий. По замыслу, он будет расположен на пересечении Детскосельского бульвара и Петербургского шоссе, на месте заброшенного декоративного бассейна. Документация проекта размещена на сайте комитета по градостроительству и архитектуре, в рамках общественных обсуждений. Они продлятся до 5 апреля.

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    Согласно проекту, высота храма должна составить 30 метров (это сопоставимо с десятиэтажным домом), а вместимость — до 500 человек. Дизайн купола будет отсылать к шлемам воинов Древней Руси. Вокруг хотят организовать мемориальную аллею в память о погибших в СВО. А также планируют построить трапезную, звонницу, автостоянку и велопарковку.

    Строительство инициирует пушкинский Софийский собор: он хочет использовать для этого участок, который получил во временное пользование для благоустройства в 2023 году. Речь о территории площадью 3685 квадратных метров. Через дорогу от нее — Буферный парк. А по другую сторону от Петербургского шоссе — ЛГУ им. Пушкина.

    Подробнее о проекте и о том, что пишут о нём местные жители, — читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: группа «ВКонтакте» «Храм — воин во имя св. вмч. Георгия Победоносца»

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