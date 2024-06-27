В Смольном назвали невозможным строительство духовного центра РПЦ в «Сестрорецких дюнах»

Настоятель храма святого Дмитрия Донского в Сосновой Поляне при Университете МВД весной попросил передать в распоряжение церкви большую часть будущего заказника «Сестрорецкие дюны». Местные жители опасаются, что так и произойдет. Но комитет по природопользованию 27 июня заверил «Фонтанку»: это невозможно.

Как сообщают в Смольном, иерей РПЦ Василий Герасимчук обратился со своей инициативой в комитет по природопользованию в апреле этого года. Он запросил информацию о возможности использовать часть земель Комаровского лесничества рядом с озером Лесное для строительства духовно-просветительского центра.

Священнослужитель передавал комитету планы по использованию участка, которые, по данным «Фонтанки», включали в себя 24 объекта , среди которых отель, бани, ресторанный комплекс, оздоровительный комплекс с бассейном, спортивные площадки, теннисный корт, амфитеатр и веревочный парк.

Именно на этой территории еще 10 лет назад было задумано организовать заказник «Сестрорецкие дюны». Он должен защитить от уничтожения местный ландшафт, растения и живых существ: здесь обитают 14 видов млекопитающих, включая краснокнижных, 59 видов птиц, выявлены 290 видов растений и 112 видов лишайников. Уже разработан проект постановления о создании этого заказника, он прошел общественные обсуждения, его согласовали все профильные органы власти и Министерство природы, сообщают в Смольном.



Площадь будущего заказника составляет 54 гектара, и храм святого Дмитрия Донского при Университете МВД запрашивал больше половины этой территории.

