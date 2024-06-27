В Смольном назвали невозможным строительство духовного центра РПЦ в «Сестрорецких дюнах»

Настоятель храма святого Дмитрия Донского в Сосновой Поляне при Университете МВД весной попросил передать в распоряжение церкви большую часть будущего заказника «Сестрорецкие дюны». Местные жители опасаются, что так и произойдет. Но комитет по природопользованию 27 июня заверил «Фонтанку»: это невозможно.
Как сообщают в Смольном, иерей РПЦ Василий Герасимчук обратился со своей инициативой в комитет по природопользованию в апреле этого года. Он запросил информацию о возможности использовать часть земель Комаровского лесничества рядом с озером Лесное для строительства духовно-просветительского центра.
Священнослужитель передавал комитету планы по использованию участка, которые, по данным «Фонтанки», включали в себя
Именно на этой территории еще 10 лет назад было задумано организовать заказник «Сестрорецкие дюны». Он должен защитить от уничтожения местный ландшафт, растения и живых существ: здесь обитают 14 видов млекопитающих, включая краснокнижных,
Площадь будущего заказника составляет 54 гектара, и храм святого Дмитрия Донского при Университете МВД запрашивал больше половины этой территории.
«Поскольку участок для [предполагаемой] организации духовно-просветительского центра занимает большую часть территории создаваемого заказника «Сестрорецкие дюны», корректировка границ заказника в целях исключения участка не представляется возможной. Комитет не согласовал представленный проект. Повторно заявитель с аналогичным запросом не обращался», — сообщают в комитете по природопользованию.
Местные жители в стремлении не допустить очередную вырубку леса и застройку территории уже собрали больше 800 подписей под обращением к губернатору и председателю Законодательного собрания Петербурга, направляли письма в профильные ведомства и били тревогу в социальных сетях. Сообщение комитета по природопользованию о том, что в согласовании проекта отказано, их не слишком успокоило, и теперь они добиваются однозначного ответа от других ведомств.
Жители Курортного района уже сталкивались с масштабными строительными проектами на территории своих лесов и выразили готовность годами противостоять им. Например, так происходит с проектом жилой застройки и школы «Газпрома» в Зеленогорске.