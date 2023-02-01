Смольный опубликовал для общественных обсуждений документы по школе «Газпрома» в Зеленогорске

На сайте петербургского комитета по градостроительству и архитектуре опубликовали проект межевания территории для строительства школы на 2 тысячи мест в Зеленогорске. Против возведения комплекса на 28 гектарах возражали местные жители и активисты.
Экспозиция документов началась 1 февраля и продлится до 8-го числа. Сами общественные обсуждения идут с 24 января, закончиться должны 22 февраля. Судя по документам, застройка планируется на участке между границей Петербурга, границей Зеленогорска, проспектом Ленина и полосой отвода железной дороги. Там хотят возвести школу на 2 тысячи учеников, пансион, киноконцертный комплекс, корпуса для учеников и преподавателей, а также некий «Жилой парк». Распоряжение о ППТ выдали еще в 2021 году. Заказчиком выступает Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».
Против строительства на этом месте возражали местные жители: они подписывали письмо против вырубки 28 гектаров зеленогорского леса с деревьями 80–120-летнего возраста. Судя по опубликованным документам, обращения не изменили планы заказчиков и чиновников: к пакету документов приложен полный комплект разрешений и согласований от различных ведомств. В заключении КГА к проекту межевания указано, что в границы проектирования входят несколько территориальных зон: индивидуального жилого строительства, общественно-деловая и рекреационная (частично — для объектов туризма и отдыха, частично — для зеленых насаждений с подключением инженерных объектов).
«Фонтанка» рассказывала о том, какой общественный резонанс вызвали подготовительные работы вблизи заказника «Щучье озеро». Сама школа вошла в перечень объектов «Газпрома», которые компания собирается строить в Петербурге, она есть в списке соответствующего соглашения, подписанного на последнем ПМЭФ.