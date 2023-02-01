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    Смольный опубликовал для общественных обсуждений документы по школе «Газпрома» в Зеленогорске

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    11 комментариев

    На сайте петербургского комитета по градостроительству и архитектуре опубликовали проект межевания территории для строительства школы на 2 тысячи мест в Зеленогорске. Против возведения комплекса на 28 гектарах возражали местные жители и активисты.

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    Экспозиция документов началась 1 февраля и продлится до 8-го числа. Сами общественные обсуждения идут с 24 января, закончиться должны 22 февраля. Судя по документам, застройка планируется на участке между границей Петербурга, границей Зеленогорска, проспектом Ленина и полосой отвода железной дороги. Там хотят возвести школу на 2 тысячи учеников, пансион, киноконцертный комплекс, корпуса для учеников и преподавателей, а также некий «Жилой парк». Распоряжение о ППТ выдали еще в 2021 году. Заказчиком выступает Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

    Против строительства на этом месте возражали местные жители: они подписывали письмо против вырубки 28 гектаров зеленогорского леса с деревьями 80–120-летнего возраста. Судя по опубликованным документам, обращения не изменили планы заказчиков и чиновников: к пакету документов приложен полный комплект разрешений и согласований от различных ведомств. В заключении КГА к проекту межевания указано, что в границы проектирования входят несколько территориальных зон: индивидуального жилого строительства, общественно-деловая и рекреационная (частично — для объектов туризма и отдыха, частично — для зеленых насаждений с подключением инженерных объектов).

    «Фонтанка» рассказывала о том, какой общественный резонанс вызвали подготовительные работы вблизи заказника «Щучье озеро». Сама школа вошла в перечень объектов «Газпрома», которые компания собирается строить в Петербурге, она есть в списке соответствующего соглашения, подписанного на последнем ПМЭФ.

    Фото: Градостроительный портал Санкт-Петербурга

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    Комментарии 11

    Гость01 Фев 2023 в 18:47
    надо оксфордоваться, это модно и престижно
    +0−0
    Dmitry Antonov01 Фев 2023 в 18:20
    Некий жилой парк, остальное ширма. Интересно, я один так думаю?
    +3−0
    мухомор01 Фев 2023 в 18:01
    Не понимаю возмущения пролетариата.
    Вам не нравилось что газпромовские, роснефтевские, чиновничьи и т.д. детишки учатся во всяких Швейцариях и Лондонах. Вот теперь будут изучать науки на отчизне. А вы опять не довольны. Будьте же вы благоразумны.
    +2−4
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