Благоустройство на Жемчужном пляже в Петербурге завершат 1 августа

Благоустройство Жемчужного пляжа в Красносельском районе на берегу Финского залива вышло на финишную прямую. Закончить должны за пару недель.

На пляже обустроили новые дорожки, установили навесы, столы с зонтами, игровое оборудование для детских площадок, шезлонги и кабинки для переодевания, а также провели озеленение, сообщает Смольный. Благоустройство территории завершится 1 августа, на него город выделил 50 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Ход работ проинспектировал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что при планировании проекта благоустройства пляжа по просьбе горожан изменили трассировку строящейся дороги и планы по застройке береговой зоны. Жемчужный стал одной из составляющих проекта «Водный каркас», отметил он.