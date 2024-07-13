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    Благоустройство на Жемчужном пляже в Петербурге завершат 1 августа

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    Благоустройство Жемчужного пляжа в Красносельском районе на берегу Финского залива вышло на финишную прямую. Закончить должны за пару недель.

    На пляже обустроили новые дорожки, установили навесы, столы с зонтами, игровое оборудование для детских площадок, шезлонги и кабинки для переодевания, а также провели озеленение, сообщает Смольный. Благоустройство территории завершится 1 августа, на него город выделил 50 миллионов рублей, говорится в сообщении.

    Ход работ проинспектировал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что при планировании проекта благоустройства пляжа по просьбе горожан изменили трассировку строящейся дороги и планы по застройке береговой зоны. Жемчужный стал одной из составляющих проекта «Водный каркас», отметил он.

    Петербуржцы выступали за сохранение Жемчужного пляжа с 2019 года. На публичных слушаниях по планировке территории они высказались резко против идеи превращения территории, используемой как пляж с середины 2000-х годов, в четырехполосную дорогу.

    На концептуальных изображениях застройки пляж был изображен как благоустроенная зона. В 2022 году Смольный пообещал сохранить и облагородить пляж. Благоустройство на территории свыше 13 га стартовало 15 апреля. Ордер на работы выдали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

    Как территория пляжа будет выглядеть после реновации, «Фонтанка» уже показывала.

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