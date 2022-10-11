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    Беглов пообещал благоустроить Жемчужный пляж. С его застройкой боролись петербуржцы

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    Жемчужный пляж в Красносельском районе Петербурга, которому грозило уничтожение из-за планов по строительству дороги, будет благоустроен с учетом мнения горожан. Такое обещание 11 октября было опубликовано в телеграм-канале губернатора Александра Беглова.

    «Ещё одна территория получит новую жизнь благодаря неравнодушным петербуржцам. Речь о так называемом Жемчужном пляже. Статуса пляжа у локации нет, но жители облюбовали это место для семейного отдыха. Когда стали известны планы инвестора по строительству дороги в Красносельском районе, петербуржцы предложили свою версию, которая позволяла сохранить привычную зону отдыха», — говорится в тексте публикации.

    По словам губернатора, было принято решение «о размещении Балтийского бульвара с учетом мнения жителей», а глава города поручил Центру управления регионом собрать конкретные предложения по благоустройству.

    Осенью 2019 года жители Красносельского района узнали, что Жемчужный пляж — берег Финского залива у жилого комплекса «Балтийская жемчужина» — будет отрезан четырехполосной дорогой. Это вызвало возмущение горожан: на рендерах застройщик показывал благоустроенную территорию, и петербуржцы раскритиковали проект на публичных слушаниях.

    В течение прошедшего времени защитники боролись за изменение трассировки магистрали. В частности, проводили массовое «объятье» Жемчужного пляжа, направляли коллективное обращение к Беглову и в конце 2020 года добились от чиновников обещания скорректировать трассировку — правда, устного.

    Предложения по благоустройству градоначальник предложил всем заинтересованным отправлять на свою страницу во «ВКонтакте».

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