Беглов пообещал благоустроить Жемчужный пляж. С его застройкой боролись петербуржцы

Жемчужный пляж в Красносельском районе Петербурга, которому грозило уничтожение из-за планов по строительству дороги, будет благоустроен с учетом мнения горожан. Такое обещание 11 октября было опубликовано в телеграм-канале губернатора Александра Беглова.



«Ещё одна территория получит новую жизнь благодаря неравнодушным петербуржцам. Речь о так называемом Жемчужном пляже. Статуса пляжа у локации нет, но жители облюбовали это место для семейного отдыха. Когда стали известны планы инвестора по строительству дороги в Красносельском районе, петербуржцы предложили свою версию, которая позволяла сохранить привычную зону отдыха», — говорится в тексте публикации.

