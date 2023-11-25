У Жемчужного пляжа в Петербурге появится новое общественное пространство

Новое общественное пространство появится у Жемчужного пляжа в Красносельском районе Петербурга. Благоустройство завершат до 1 сентября будущего года. Поручение дал губернатор Александр Беглов в ходе совещания по развитию территории вдоль береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова, сообщает 25 ноября пресс-служба Смольного.
Для обустройства общественного пространства изменили трассировку проходящей там дороги. Работы начнут, как только позволит погода.
На территории появятся безопасные пешеходные маршруты и велопарковки, скамейки и шезлонги, качели, спортивная площадка для детей. Также оборудуют зоны тихого и пляжного отдыха и туалет. Для безопасности установят видеонаблюдение.
Также на совещании одобрили скорректированный проект строительства четырехполосного участка Балтийского бульвара длиной 650 метров, который соединит улицу Адмирала Черокова и набережную Дудергофского канала.
После строительства дороги часть освободившейся территории приведут в порядок и сделают там ещё одно общественное пространство.