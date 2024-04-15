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    ГАТИ выдала разрешение на благоустройство Жемчужного пляжа

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    В Красносельском районе начинается благоустройство территории на берегу Финского залива, который получил неформальное название Жемчужный пляж. Об этом 15 апреля сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

    Ордер на работы выдан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

    Как следует из данных об ордере, он был выдан 10 апреля, на 15 апреля запланирован старт работ. Их должны завершить до 1 августа. Заказчиком выступает администрация Красносельского района.

    Площадь благоустройства превышает 13,2 тыс. кв. м. В рамках проекта на пляже установят уличную мебель: навесы, столики с зонтиками, детское игровое оборудование, лежаки и кабинки для переодевания.

    Кроме того, положат газонное покрытие, пешеходные зоны будут оформлены мощением и песчано-гравийным покрытием, а также плиткой.

    «Фонтанка» показывала, как должен выглядеть Жемчужный пляж после благоустройства.


    Жители боролись за сохранение Жемчужного пляжа с 2019 года, когда петербуржцы во время публичных слушаний по проекту планировки территории высказались резко против идеи отрезать территорию, которой горожане пользовались как пляжем, с середины 2000-х годов, четырёхполосной дорогой. На рендерах застройки территории пляж нарисовали благоустроенным.

    В 2022 году Смольный пообещал сохранить и облагородить пляж.

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