ГАТИ выдала разрешение на благоустройство Жемчужного пляжа

В Красносельском районе начинается благоустройство территории на берегу Финского залива, который получил неформальное название Жемчужный пляж. Об этом 15 апреля сообщает Государственная административно-техническая инспекция.
Ордер на работы выдан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Как следует из данных об ордере, он был выдан 10 апреля, на 15 апреля запланирован старт работ. Их должны завершить до
Площадь благоустройства превышает
Кроме того, положат газонное покрытие, пешеходные зоны будут оформлены мощением и песчано-гравийным покрытием, а также плиткой.
«Фонтанка» показывала, как должен выглядеть Жемчужный пляж после благоустройства.
Жители боролись за сохранение Жемчужного пляжа с 2019 года, когда петербуржцы во время публичных слушаний по проекту планировки территории высказались резко против идеи отрезать территорию, которой горожане пользовались как пляжем, с середины 2000-х годов, четырёхполосной дорогой. На рендерах застройки территории пляж нарисовали благоустроенным.
В 2022 году Смольный пообещал сохранить и облагородить пляж.