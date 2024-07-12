    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    760мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.74eur95.76

    ХАМАС и Израиль согласовали рамки соглашения о прекращении огня. Детали обсуждаются

    912
    4 комментария

    Израиль и палестинское движение ХАМАС согласовали рамки соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом в своих соцсетях 12 июля написал президент США Джо Байден.

    По словам американского лидера, «предстоит еще многое сделать, и это будет непросто», но согласие по рамочным принципам получено от обеих сторон. Байден также напомнил, что это именно он предложил шесть недель назад «всеобъемлющий план» для заключения перемирия в Газе, и сейчас его команда «добилась прогресса», а сам он намерен «довести дело до конца».

    Сейчас стороны перешли к обсуждению аспектов практической реализации второго этапа перемирия из трех: «окончательное прекращение боевых действий» при «полном выводе израильских войск из Газы». Израиль не спешит соглашаться на передачу контроля в анклаве хамасовцам, и в секторе введут «временное управление». Обеспечивать его будет Палестинская администрация в Рамалле при поддержке США и умеренных арабских стран, в число которых входят Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

    По данным The Washington Post, палестинцы предоставят списки из 2,5 тысячи человек, не связанных с ХАМАС. Отобранных Израилем кандидатов поделят на группы, которые и будут обеспечивать безопасность в Газе вместо Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Переговорный процесс через посредников между ХАМАС и Израилем возобновился неделю назад после месячного простоя.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзраильХАМАСПереговорыПрекращение огняЗаложникиДжо Байден
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    28064888612 Июл 2024 в 20:58
    Эта новость только для 87% адептов зомбоящика....они всему и всегда верят...
    +1−0
    Виктор Ерёмин12 Июл 2024 в 20:25
    Чума на оба ваших дома!
    +1−1
    Цепной пёс кровавого прижима12 Июл 2024 в 20:14
    Ну, вот, а ведь AndrewBarsic ещё в феврале авторитетно заявил, что ХАМАС уничтожен и Израиль захватил Газу.
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close