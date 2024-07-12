ХАМАС и Израиль согласовали рамки соглашения о прекращении огня. Детали обсуждаются

Израиль и палестинское движение ХАМАС согласовали рамки соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом в своих соцсетях
По словам американского лидера, «предстоит еще многое сделать, и это будет непросто», но согласие по рамочным принципам получено от обеих сторон. Байден также напомнил, что это именно он предложил шесть недель назад «всеобъемлющий план» для заключения перемирия в Газе, и сейчас его команда «добилась прогресса», а сам он намерен «довести дело до конца».
Сейчас стороны перешли к обсуждению аспектов практической реализации второго этапа перемирия из трех: «окончательное прекращение боевых действий» при «полном выводе израильских войск из Газы». Израиль не спешит соглашаться на передачу контроля в анклаве хамасовцам, и в секторе введут «временное управление». Обеспечивать его будет Палестинская администрация в Рамалле при поддержке США и умеренных арабских стран, в число которых входят Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.
По данным The Washington Post, палестинцы предоставят списки из
Переговорный процесс через посредников между ХАМАС и Израилем возобновился неделю назад после месячного простоя.