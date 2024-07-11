Минобороны РФ: В 2024 году контракты на военную службу заключили 190 тысяч россиян

Набор на военную службу по контракту продолжается в регионах России. Поставленная президентом Владимиром Путиным задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году выполняется, сообщили 11 июля в министерстве обороны РФ.



В военном ведомстве отметили, что с начала года на службу по контракту отправились порядка 190 тысяч россиян, а средний темп набора составляет около тысячи человек в сутки.



В июне президент России Владимир Путин заявил, что нет никакой необходимости проводить мобилизацию в стране.

