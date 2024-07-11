В Петербурге с начала 2024 года из окон домов выпали 7 детей. Число несчастных случаев особенно возросло в летний период, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу 11 июля.
Так, за шесть месяцев следственные подразделения зафиксировали 7 сообщений о падении детей из окон по причине недосмотра взрослых, включая 4 случая выпадения малышей из-за опоры на москитную сетку.
По результатам рассмотрения одного из случаев было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В июле проверку организовали после падения двухлетнего ребенка из окна детской поликлиники.
В ведомстве напомнили, что уберечь детей от несчастного случая поможет соблюдение правил безопасности:
— наличие на окнах специальных ограничителей открывания и детских замков;
— проветривание помещения на вертикальном режиме открывания окна;
— непрерывный присмотр за малышом, если в комнате открыто окно;
— отсутствие вблизи окон мебели, с помощью которой ребенок мог бы забраться на подоконник;
— запрет игры на подоконниках.
Несчастный случай с девочкой, которой нет ещё и двух лет, произошел в Петербурге буквально на днях. Ребёнок ненадолго остался без присмотра на кухне и взобрался на подоконник, рядом с которым стоит стол. После малышка облокотилась на москитную сетку. В больницу она поступила с характерными для падения с высоты травмами и подозрением на сотрясение мозга.
В Петербурге за полгода из окон выпали 7 детей. Часть из них — из окон с москитной сеткой
В Петербурге с начала 2024 года из окон домов выпали 7 детей. Число несчастных случаев особенно возросло в летний период, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу 11 июля.
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