В Купчино ребёнок выпал из окна вместе с москитной сеткой

Девочка, которой нет ещё и двух лет, попала в больницу после падения со второго этажа во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 июля.



Скорая забрала ребёнка от дома на проспекте Славы накануне вечером. В детскую больницу имени Раухфуса пациентка поступила с характерными для падения с высоты травмами и подозрением на сотрясение мозга. По предварительным данным, медики оценивали её состояние как среднетяжёлое.

Как выяснили полицейские, девочка находилась в квартире вместе с матерью, которая приехала в Петербург из Дагестана. Ребёнок ненадолго остался без присмотра на кухне и взобрался на подоконник, рядом с которым стоит стол. От улицы девочку отделяла только москитная сетка — она не выдержала веса малышки.