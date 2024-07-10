    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    769мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88eur95.34

    В Купчино ребёнок выпал из окна вместе с москитной сеткой

    2138
    3 комментария

    Девочка, которой нет ещё и двух лет, попала в больницу после падения со второго этажа во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 июля.

    Скорая забрала ребёнка от дома на проспекте Славы накануне вечером. В детскую больницу имени Раухфуса пациентка поступила с характерными для падения с высоты травмами и подозрением на сотрясение мозга. По предварительным данным, медики оценивали её состояние как среднетяжёлое.

    Как выяснили полицейские, девочка находилась в квартире вместе с матерью, которая приехала в Петербург из Дагестана. Ребёнок ненадолго остался без присмотра на кухне и взобрался на подоконник, рядом с которым стоит стол. От улицы девочку отделяла только москитная сетка — она не выдержала веса малышки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Падение из окнаМоскитная сетка
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    ixform10 Июл 2024 в 18:56
    Граждане застрахуйте свои жизни в Сбербанке и имущество в приложении на смартфоне! Большие города!
    +0−0
    Zнаворотник10 Июл 2024 в 17:51
    а вот жила бы в ауле у себя и была бы здорова...
    +4−2
    11111111111111810 Июл 2024 в 17:45
    Увидела красивые дома?
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close