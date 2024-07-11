Новый обстрел Шебекино, ранены семь жителей

Ещё семь мирных жителей пострадали в Белгородской области
Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, ранены, по предварительным данным, пять женщин и двое мужчин. Самые серьёзные повреждения у двух женщин: у одной закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки, у другой осколочное ранение бедра и голени. Четверо самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, после медпомощи их направили лечиться амбулаторно. Ещё одной женщине помощь оказали на месте.
Выявлены повреждения 15 автомобилей, трех коммерческих и двух социальных объектов, трех жилых домов. Продолжается подомовой обход.
До этого сегодня утром в Шебекинском городском округе беспилотники атаковали автомобили. Один человек погиб, трое пострадали. Вчера в Белгородской области было