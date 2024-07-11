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    Новый обстрел Шебекино, ранены семь жителей

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    7 комментариев

    Ещё семь мирных жителей пострадали в Белгородской области 11 июля. Противник обстрелял город Шебекино.

    Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, ранены, по предварительным данным, пять женщин и двое мужчин. Самые серьёзные повреждения у двух женщин: у одной закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки, у другой осколочное ранение бедра и голени. Четверо самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, после медпомощи их направили лечиться амбулаторно. Ещё одной женщине помощь оказали на месте.

    Выявлены повреждения 15 автомобилей, трех коммерческих и двух социальных объектов, трех жилых домов. Продолжается подомовой обход.

    До этого сегодня утром в Шебекинском городском округе беспилотники атаковали автомобили. Один человек погиб, трое пострадали. Вчера в Белгородской области было 40 атак БПЛА и восемь обстрелов. Один человек погиб, 14 пострадали.

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    Обстрел Белгородской областиШебекино
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    Комментарии 7

    Torres11 Июл 2024 в 12:30
    я не понял, а что, опять эвакуации мирного населения не предусмотрено? во времена ВОВ эвакуацию проводили. если хотели "повторить", то почему не повторяете эвакуацию?!
    +0−0
    Cashmare11 Июл 2024 в 11:50
    а чего там с санитарной зоной? санитаров не хватает?
    +2−0
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