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    Почему ребенка возили по Оренбургу в клетке — раскрыта загадка видео, возмутившего соцсети

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    12 комментариев

    Полицейские в Оренбурге раскрыли загадку видеозаписи, разлетевшейся в соцсетях. Установлены личности мужчины и женщины, которые перевозили ребенка в клетке по улице, сообщает 10 июля 56.RU.

    Выяснилось, что взрослые — это родители девочки, семья благополучная. Они рассказали, что шли в гости и дочка попросила их покатать её вместе с собачкой. Полицейские провели со взрослыми беседу и попросили не возить ребенка через проезжую часть.

    «Фонтанка» накануне показывала видео и сообщала о проверке правоохранителей.

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    Комментарии 12

    AndrewBarsik10 Июл 2024 в 16:39
    Каждый день в огромном количестве зданий с не имеющими никакого отношения к тому, что в этих зданиях происходит, надписями "суд", многих людей, которые не осуждены и вина которых не доказана, во время заседаний держат в клетках. Хороший повод для возмущающихся. Возмущайтесь!
    +0−0
    Кот учёный10 Июл 2024 в 16:27
    Надо бы за ложные доносы штрафы вводить.
    +0−0
    Ark710 Июл 2024 в 16:11
    Чудо! Не оштрафовали, не лишили родительских прав, на зону не отправили!
    +1−0
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