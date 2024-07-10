Почему ребенка возили по Оренбургу в клетке — раскрыта загадка видео, возмутившего соцсети

Полицейские в Оренбурге раскрыли загадку видеозаписи, разлетевшейся в соцсетях. Установлены личности мужчины и женщины, которые перевозили ребенка в клетке по улице, сообщает 10 июля 56.RU.

Выяснилось, что взрослые — это родители девочки, семья благополучная. Они рассказали, что шли в гости и дочка попросила их покатать её вместе с собачкой. Полицейские провели со взрослыми беседу и попросили не возить ребенка через проезжую часть.



«Фонтанка» накануне показывала видео и сообщала о проверке правоохранителей.