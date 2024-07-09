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    Родители катали ребенка в клетке по улицам Оренбурга. Теперь их ищет полиция

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    3 комментария

    В Оренбурге полиция начала поиск местных жителей, которые перевозили ребенка в клетке на колесиках. Девочка спокойно смотрела по сторонам, пока прохожие удивленно оборачивались.

    «В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой неизвестные перевозят ребенка в клетке через дорогу», — сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области 9 июля.

    Оренбург

    По данному факту организована проверка. Попавшие в кадр взрослые и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Судя по кадрам в телеграм-канале «Оренбург», клетку с ребенком везла женщина, позади них шел мужчина с чемоданом. Внутри клетки вместе с девочкой находилось какое-то животное или игрушка.

    «Собрались с чемоданами в поезд или на самолет, дочь в багаж», — иронично прокомментировал пользователь. Некоторые предположили, что необычная транспортировка была в рамках игры.

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    Комментарии 3

    iayaaz09 Июл 2024 в 19:03
    два варианта: первое - ребенок хотел быть рядом со своим любимым питомцем (что наиболее вероятно, т.к. предположительно один из родителей очень аккуратно заводит повозку на поребрик), второе - ознакомительный тур, дабы ребенок понимал, в каком государстве он живет...
    +0−0
    Akabos09 Июл 2024 в 18:54
    Да, это какой-то прикол...
    +0−0
    ixform09 Июл 2024 в 18:54
    ребёнок медленно передвигается если пешком идёт, на руках нести неудобно, с собой была собака и чтобы не убежала она была в клетке, пришла идея ребёнка посадить в клетку чтобы выиграть время перемещения, на такси денег нет
    +0−0
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