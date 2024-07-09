Родители катали ребенка в клетке по улицам Оренбурга. Теперь их ищет полиция

В Оренбурге полиция начала поиск местных жителей, которые перевозили ребенка в клетке на колесиках. Девочка спокойно смотрела по сторонам, пока прохожие удивленно оборачивались.

«В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой неизвестные перевозят ребенка в клетке через дорогу», — сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области 9 июля.