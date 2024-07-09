Родители катали ребенка в клетке по улицам Оренбурга. Теперь их ищет полиция

В Оренбурге полиция начала поиск местных жителей, которые перевозили ребенка в клетке на колесиках. Девочка спокойно смотрела по сторонам, пока прохожие удивленно оборачивались.
«В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой неизвестные перевозят ребенка в клетке через дорогу», — сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области 9 июля.
По данному факту организована проверка. Попавшие в кадр взрослые и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Судя по кадрам в телеграм-канале «Оренбург», клетку с ребенком везла женщина, позади них шел мужчина с чемоданом. Внутри клетки вместе с девочкой находилось какое-то животное или игрушка.
«Собрались с чемоданами в поезд или на самолет, дочь в багаж», — иронично прокомментировал пользователь. Некоторые предположили, что необычная транспортировка была в рамках игры.