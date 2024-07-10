Нефтебазу в Калаче-на-Дону, горевшую после атаки БПЛА, потушили за сутки

Около суток продолжался пожар на нефтебазе в городе Калаче-на-Дону Волгоградской области, который начался после атаки БПЛА. К утру 10 июля его потушили.

Как сообщает областное ГУ МЧС, ликвидация пожара была дана в 3:40, в 6:40 — ликвидация последствий. Погибших и пострадавших нет.



Ночью 9 июля в Волгоградской области ПВО и РЭБ отражали атаку беспилотников, сообщает администрация региона.



Напомним, пожар начался ночью 9 июля после атак беспилотников. Из-за падения обломков загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону. Подстанцию потушили быстро, а на нефтебазе ситуация оказалась более серьёзной, пришлось привлекать два пожарных поезда. Кроме того, на фоне атак в аэропорту Волгограда (а также Астрахани) вчера утром вводили ограничения.

