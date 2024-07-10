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    Нефтебазу в Калаче-на-Дону, горевшую после атаки БПЛА, потушили за сутки

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    4 комментария

    Около суток продолжался пожар на нефтебазе в городе Калаче-на-Дону Волгоградской области, который начался после атаки БПЛА. К утру 10 июля его потушили.

    Как сообщает областное ГУ МЧС, ликвидация пожара была дана в 3:40, в 6:40 — ликвидация последствий. Погибших и пострадавших нет.

    Ночью 9 июля в Волгоградской области ПВО и РЭБ отражали атаку беспилотников, сообщает администрация региона.

    Напомним, пожар начался ночью 9 июля после атак беспилотников. Из-за падения обломков загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону. Подстанцию потушили быстро, а на нефтебазе ситуация оказалась более серьёзной, пришлось привлекать два пожарных поезда. Кроме того, на фоне атак в аэропорту Волгограда (а также Астрахани) вчера утром вводили ограничения.

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    ПожарПожар на нефтебазеАтака БПЛААтака беспилотниковВолгоградская область
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    Комментарии 4

    25346053110 Июл 2024 в 08:38
    У нас нефти много, пусть подавятся!
    +0−0
    ixform10 Июл 2024 в 07:30
    Ну там типа нужна такая штука которая вращается как радар на корабле и к ней прикреплены всякие ружья и дробовики.. И когда бпла рядом подлетает то он сбивается пулями и дробью
    +1−1
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