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    Пожарные поезда приехали тушить нефтебазу в Калаче-на-Дону после атаки БПЛА

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    Пожару на нефтебазе в городе Калаче-на-Дону присвоен повышенный номер сложности. Его помогают тушить два пожарных поезда.

    По данным МЧС Волгоградской области, на территории частной нефтебазы горят ёмкости с бензином. Подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Погибших и пострадавших, по информации ведомства, нет.

    Приволжская железная дорога сообщает, что для оказания помощи направлены пожарные поезда со станций имени Максима Горького и Котельниково, их будут использовать для заправки автоцистерн водой. Угрозы объектам РЖД нет. Поезда ходят в штатном режиме.

    Напомним, пожар начался после ночных атак беспилотников в Волгоградской области. Из-за падения обломков загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону. Подстанцию потушили быстро, а на нефтебазе ситуация оказалась более серьёзной. На фоне атак в аэропорту Волгограда (а также Астрахани) вводили ограничения.

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