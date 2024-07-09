Пожарные поезда приехали тушить нефтебазу в Калаче-на-Дону после атаки БПЛА

Пожару на нефтебазе в городе Калаче-на-Дону присвоен повышенный номер сложности. Его помогают тушить два пожарных поезда.
По данным МЧС Волгоградской области, на территории частной нефтебазы горят ёмкости с бензином. Подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Погибших и пострадавших, по информации ведомства, нет.
Приволжская железная дорога сообщает, что для оказания помощи направлены пожарные поезда со станций имени Максима Горького и Котельниково, их будут использовать для заправки автоцистерн водой. Угрозы объектам РЖД нет. Поезда ходят в штатном режиме.
Напомним, пожар начался после ночных атак беспилотников в Волгоградской области. Из-за падения обломков загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону. Подстанцию потушили быстро, а на нефтебазе ситуация оказалась более серьёзной. На фоне атак в аэропорту Волгограда (а также Астрахани) вводили ограничения.