В аэропортах Волгограда и Астрахани введены ограничения на фоне атак

В аэропортах Волгограда и Астрахани 9 июля ограничены вылеты и прибытия воздушных судов, сообщает РИА Новости. Решение принято на фоне атаки БПЛА.



В Волгограде, по данным РИА, рейс из Челябинска перенаправлен на запасной аэродром в Саратове, из Антальи — во Владикавказе, задерживается вылет самолёта в Москву. По данным канала «Крыша Турдома», туристы не могут улететь в Анталью. «Пассажирам заказали питание, что сразу дало понять, что задержка будет немаленькой», — отмечается в сообщении.



Напомним, ночью Волгоградскую область атаковали беспилотники, возникли пожары на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону.

