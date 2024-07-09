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    В аэропортах Волгограда и Астрахани введены ограничения на фоне атак

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    4 комментария

    В аэропортах Волгограда и Астрахани 9 июля ограничены вылеты и прибытия воздушных судов, сообщает РИА Новости. Решение принято на фоне атаки БПЛА.

    В Волгограде, по данным РИА, рейс из Челябинска перенаправлен на запасной аэродром в Саратове, из Антальи — во Владикавказе, задерживается вылет самолёта в Москву. По данным канала «Крыша Турдома», туристы не могут улететь в Анталью. «Пассажирам заказали питание, что сразу дало понять, что задержка будет немаленькой», — отмечается в сообщении.

    Напомним, ночью Волгоградскую область атаковали беспилотники, возникли пожары на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону.

    UPD: Около 10 часов ограничения в обоих аэропортах сняли.

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    Комментарии 4

    28230827909 Июл 2024 в 09:58
    Говорят, что исчо и не начинали ?
    -------------------------------------------
    ПРИПЕВ
    Всё выше, выше, и выше
    Стремим мы полет наших птиц;
    И в каждом пропеллере дышит
    Спокойствие наших границ.
    ---------------------------------------
    +0−0
    Slava_Rossii209 Июл 2024 в 09:34
    Где СВО и где Волгоград с Астраханью. В России сейчас можно где-то безопасно жить?
    +1−0
    25346053109 Июл 2024 в 08:50
    Держитесь, всё "по плану Путина".
    +8−0
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