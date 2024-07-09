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    Мизулина попросит прокуратуру проверить «Выставку кошек», под которую группа «Кис-Кис» якобы маскирует концерты

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    13 комментариев

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина намерена обратиться в Генпрокуратуру из-за концерта в Москве музыкальной группы «Кис-Кис». Об этом она 9 июля сообщила в своих соцсетях.

    Поводом для возмущения послужило видео «Выставка кошек / концерт кис-кис 2024» школьницы из Севастополя, в котором она показывает, как вместе со своей матерью приехала в столицу на концерт группы и сняла его на телефон.

    «Как оказалось, группа «Кис-Кис», которая выступала против СВО и призывала выходить на протесты, маскирует свои концерты под «выставку кошек». Таким образом они уже успели провести концерт в феврале, а теперь планируют провести «выставки» 3 и 4 сентября в Москве и Санкт-Петербурге. Обратимся в Генеральную прокуратуру», — говорится в сообщении Мизулиной.

    На одном из сервисов покупки билетов действительно можно найти предложение посетить некое театральное представление под названием «Выставка кошек», которое должно состояться в Петербурге 4 сентября в восемь часов вечера. Описание представления не прилагается, но и билеты стоимостью от 2500 рублей на него в настоящее время купить нельзя — сайт сообщает, что «продажи временно остановлены организатором». Такое же объявление есть в афише и для Москвы на 3 сентября, с пометкой, что это Open Air, то есть концерт на открытом воздухе. На него продажа билетов также приостановлена.

    На видео, которое прислали Мизулиной подписчики, школьница рассказывает историю, как она приехала в январские каникулы из Севастополя в Москву вместе с матерью. Своим любимым исполнителям девочка подарила бутылку севастопольского коньяка.

    Напомним, что отменять концерты группы начали ещё летом 2022 года. Причиной этого могла послужить негативная позиция участников группы по СВО.

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    Комментарии 13

    tochilshik09 Июл 2024 в 19:09
    бешеная тетка.ее никто не ....,что ли?
    +1−0
    28092085409 Июл 2024 в 18:45
    то безделья неймется
    +1−0
    11111111111111809 Июл 2024 в 18:23
    А насчёт группы KISS есть инфа?
    +3−0
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