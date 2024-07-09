Алексей Венедиктов* отозвал иск к руководству «Газпром-медиа» на 1,1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство представителя ООО «Эмхк» об отказе от иска к руководству «Газпром-медиа» и прекратил производство по делу. Об этом 9 июля сообщили «Ведомости».



В рамках судебного заседания истцу объяснили, что в результате удовлетворения его ходатайства он лишается права на подачу аналогичного заявления в будущем. Представители топ-менеджеров «Газпром-медиа» также поддержали отказ от иска.



Отмечается, что истец принял решение отказаться от требований по совету адвокатов.



Напомним, что компания бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова подала иск к топ-менеджерам «Газпром-медиа» и совету директоров «Эхо Москвы» в декабре 2023 года. Тогда Венедиктов говорил, что требование в 1,1 млрд рублей касается убытков от прекращения деятельности радиостанции, а также отказа от прав на товарные знаки «Эхо Москвы» и «Радио Эхо Москвы».

