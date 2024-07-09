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    Алексей Венедиктов* отозвал иск к руководству «Газпром-медиа» на 1,1 млрд рублей

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    7 комментариев

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство представителя ООО «Эмхк» об отказе от иска к руководству «Газпром-медиа» и прекратил производство по делу. Об этом 9 июля сообщили «Ведомости».

    В рамках судебного заседания истцу объяснили, что в результате удовлетворения его ходатайства он лишается права на подачу аналогичного заявления в будущем. Представители топ-менеджеров «Газпром-медиа» также поддержали отказ от иска.

    Отмечается, что истец принял решение отказаться от требований по совету адвокатов.

    Напомним, что компания бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова подала иск к топ-менеджерам «Газпром-медиа» и совету директоров «Эхо Москвы» в декабре 2023 года. Тогда Венедиктов говорил, что требование в 1,1 млрд рублей касается убытков от прекращения деятельности радиостанции, а также отказа от прав на товарные знаки «Эхо Москвы» и «Радио Эхо Москвы».

    Радиостанция была заблокирована и прекратила вещание вскоре после начала СВО, 1 марта 2022 года. На тот момент бо́льшая часть акций, 66%, принадлежали «Газпром-медиа», 34% ЗАО «Эхо Москвы» принадлежали частным лицам, из них 14% — Венедиктову.

    *Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

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    Комментарии 7

    28206267509 Июл 2024 в 17:15
    Таки еврейский разборки?
    +0−0
    energy200009 Июл 2024 в 16:59
    Отказался не просто так. Наверное, работали с ним всю ночь в перчатках.
    +1−0
    Кот Ученый09 Июл 2024 в 16:51
    Газпром его кормил всю жизнь, а ему все мало!))
    +0−2
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