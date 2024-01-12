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    Венедиктов* подал иск к «Газпром-Медиа». Сумма требований превышает миллиард

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    Компания бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова*, которого Минюст РФ признал иноагентом, подала иск к топ-менеджерам «Газпром-Медиа» и совету директоров «Эхо Москвы».

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВЕНЕДИКТОВЫМ АЛЕКСЕЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВЕНЕДИКТОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

    Иск, как пишет «Коммерсантъ» 12 января, был подан месяц назад. Ответчиками по нему обозначены председатель совета директоров «Эхо Москвы» Юлия Голубева и четверо членов совета директоров компании — Вадим Терещук, Юрий Костин, Леонид Савков (уже вышел из совета) и Екатерина Павлова.

    В беседе с «Ведомостями» Венедиктов сообщил, что требование в 1,1 млрд рублей касается убытков от прекращения деятельности радиостанции, а также отказа от прав на товарные знаки «Эхо Москвы» и «Радио Эхо Москвы».

    Радиостанция была заблокирована и прекратила вещание вскоре после начала СВО, 1 марта 2022 года. На тот момент большая часть акций, 66%, была у «Газпром-Медиа», 34% ЗАО «Эхо Москвы» принадлежали частным лицам, из них 14% — Венедиктову.

    *Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

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