Венедиктов* подал иск к «Газпром-Медиа». Сумма требований превышает миллиард

Компания бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова*, которого Минюст РФ признал иноагентом, подала иск к топ-менеджерам «Газпром-Медиа» и совету директоров «Эхо Москвы».
Иск, как пишет «Коммерсантъ» 12 января, был подан месяц назад. Ответчиками по нему обозначены председатель совета директоров «Эхо Москвы» Юлия Голубева и четверо членов совета директоров компании — Вадим Терещук, Юрий Костин, Леонид Савков (уже вышел из совета) и Екатерина Павлова.
В беседе с «Ведомостями» Венедиктов сообщил, что требование в
Радиостанция была заблокирована и прекратила вещание вскоре после начала СВО, 1 марта 2022 года. На тот момент большая часть акций,
*Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.