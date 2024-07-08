    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 18

    1 м/с, ю-з

    765мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.13eur95.57

    Подозреваемого в убийстве после посиделок на Конной Лахте до осени отправили за решетку

    739
    1 комментарий

    Суд в Петербурге избрал меру пресечения мужчине, которого обвиняют в убийстве и покушении. Ночные посиделки с его участием в Приморском районе закончились кровавой ссорой.

    По версии следствия, 6 июля не позднее 1:52 у дома 23 по улице 3-я Конная Лахта обвиняемый поссорился с двумя мужчинами. На почве внезапно возникшей неприязни он не менее трех раз ударил одного из них, неизвестного мужчину лет 40, неустановленным колюще-режущим предметом в грудь и живот, а второго — один раз в живот, сообщает 8 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    В результате первый потерпевший от полученных ран умер в больнице. Второму успели оказать помощь, и он выжил. Сообщалось, что конфликт произошел на фоне распития крепких напитков.

    Мужчину задержали и в тот же день ему предъявили обвинение по статьям «Убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ) и «Покушение на убийство» (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Следствие просило избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Приморский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство и отправил мужчину под арест до 5 сентября.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургУбийствоПокушение на убийство
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    25346053108 Июл 2024 в 18:48
    Лахта имя нарицательное.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close