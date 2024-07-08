Подозреваемого в убийстве после посиделок на Конной Лахте до осени отправили за решетку

Суд в Петербурге избрал меру пресечения мужчине, которого обвиняют в убийстве и покушении. Ночные посиделки с его участием в Приморском районе закончились кровавой ссорой.



По версии следствия, 6 июля не позднее 1:52 у дома 23 по улице 3-я Конная Лахта обвиняемый поссорился с двумя мужчинами. На почве внезапно возникшей неприязни он не менее трех раз ударил одного из них, неизвестного мужчину лет 40, неустановленным колюще-режущим предметом в грудь и живот, а второго — один раз в живот, сообщает 8 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.