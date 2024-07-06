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    Ночные посиделки на севере Петербурга закончились убийством и покушением

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    Управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело по статье об убийстве и покушении на убийство после случайного знакомства трех мужчин в Приморском районе. Преступление спровоцировал алкоголь.

    О задержании подозреваемого и возбуждении дел сообщает пресс-служба ГСУ 6 июля. Следствием установлено, что жертвами стали двое случайных знакомых задержанного.

    По данным «Фонтанки», полицию к 23 дому по улице 3-я Конная лахта вызвали прохожие незадолго до двух часов ночи. По описанию, двое дрались на парковке, у одного в руках был нож. Позже в больницу был доставлен пациент с ранением в груди и на животе, спасти его не смогли.

    СК добавляет, что ранен был еще один человек, а ссора началась на фоне распития крепких напитков. Задержанному 36 лет.

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