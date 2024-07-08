Назначен новый командующий Балтийским флотом

Новым командующим Балтийским флотом стал вице-адмирал Сергей Липилин. О его назначении 8 июля сообщил ТАСС, ссылаясь на свой источник в военно-морских кругах.
Кроме того, предыдущий командующий флотом вице-адмирал Владимир Воробьев вступит в должность заместителя главкома ВМФ.
Сергей Липилин получил воинское звание вице-адмирал в 2019 году. С октября 2021 года военачальник был первым заместителем командующего Балтийским флотом. До этого, с 2018 по 2021 год, Липилин занимал должность заместителя командующего Черноморским флотом. За плечами у вице-адмирала множество государственных наград: орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» и юбилейная медаль «70 лет Вооружённых сил СССР».
Владимир Воробьев, назначенный новым заместителем главкома ВМФ, является потомственным военным моряком в шестом поколении. Он был назначен командующим Балтийским флотом в 2023 году. В этом же году получил звание вице-адмирал.