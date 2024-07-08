Серия сильнейших штормов повалила в Петербурге почти 600 деревьев за неделю

В Петербурге за неделю серия штормов повалила почти 600 деревьев. В городе продолжается уборка последствий непогоды, сообщили в комитете по благоустройству города 8 июля.

В первые дни месяца порывы ветра достигали рекордных для Петербурга 30 метров в секунду. Только за выходные стихия спровоцировала падение около 60 деревьев. «К счастью, обошлось без серьезных происшествий», — говорится в сообщении