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    Серия сильнейших штормов повалила в Петербурге почти 600 деревьев за неделю

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    2 комментария

    В Петербурге за неделю серия штормов повалила почти 600 деревьев. В городе продолжается уборка последствий непогоды, сообщили в комитете по благоустройству города 8 июля.

    В первые дни месяца порывы ветра достигали рекордных для Петербурга 30 метров в секунду. Только за выходные стихия спровоцировала падение около 60 деревьев. «К счастью, обошлось без серьезных происшествий», — говорится в сообщении

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    Сейчас сотрудники коммунальных служб вывозят остатки упавших деревьев и проверяют устоявшие на вероятность угрозы падения.

    «Круглосуточно в комитете по благоустройству работает телефон дежурной службы: 314-60-13. По этому номеру можно сообщить информацию об упавших деревьях и подтоплениях на улично-дорожной сети города», — напомнили в пресс-службе.

    В Петербурге за прошлые сутки в результате непогоды подтопило станцию метро «Площадь Восстания», пришлось закрывать на вылет аэропорт. Больше всего осадков было в Центральном районе. Кадры надвигающейся непогоды и летнего ливня смотрите здесь.

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    Комментарии 2

    y. l. g. 78708 Июл 2024 в 14:03
    Только не надо придумывать, что посадка деревьев - это очень дорого. В лесу они сами растут, без чьей либо помощи. Раньше в своих дворах сами сажали, в лесу выкапывали саженцы, которые там растут достаточно густо, и все всё равно не вырастут, никакого особого ума не нужно было, деревья вырастали благополучно, нужно было только поливать вначале.
    +0−0
    y. l. g. 78708 Июл 2024 в 13:57
    Так новые сажать нужно, а вдоль дорог кусты типа шиповника, чтобы вони, пыли и шума меньше было, ну и красиво это в конце концов, а красивого в Питере с каждым годом всё меньше.
    +0−0
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