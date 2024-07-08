Орбан: трудно представить, что Россию можно победить

Президент РФ Владимир Путин отверг предложение о перемирии на Украине, так как это будет выгодно ВСУ. Победу над Россией трудно даже представить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Bild, находясь в Будапеште.

«Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию — такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать», — приводит телеграм-канал «BILD на русском» 8 июля слова Орбана.



По его мнению, обе стороны убеждены, что в период перемирия противник сможет перестроиться и подготовиться к возможной атаке.

«Я задал главам обоих государств и правительств вопрос: есть ли возможность согласовать ограниченное по времени перемирие, которое ускорит переговоры о мире? Потому что сейчас все думают наоборот. Сначала заключить мирное соглашение, а затем опустить оружие. Оба не уверены», — отметил Орбан.



В период до наступления выборов США, по его оценке, ситуация на фронте усугубится. «Энергия конфронтации и число жертв станут ещё ужаснее, чем за последние семь месяцев. <...> Украинцы стали оптимистичнее, так как получили много качественного оружия. <...> Так что главный аргумент — это человеческие жертвы», — заключил венгерский премьер.



2 июля Орбан побывал в Киеве. Там он предложил Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией.

