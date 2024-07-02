Орбан предложил Зеленскому согласиться на прекращение огня перед мирными переговорами с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Такое заявление сделал сам Орбан 2 июня во время официального визита в Киев по итогам встречи с украинским лидером.

По словам венгерского премьера, это могло бы ускорить начало переговорного процесса с Россией.

«Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», цитирует слова Орбана агентство Reuters, отмечая, что у него «самые теплые отношения из всех европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным». По заявлению Орбана, упомянутые инициативы требуют слишком много времени, поскольку очень сложны из-за правил международной дипломатии. Таким образом, прекращение огня могло бы стать своего рода попыткой «пойти другим путем».