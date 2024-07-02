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    Орбан предложил Зеленскому согласиться на прекращение огня перед мирными переговорами с Россией

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    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Такое заявление сделал сам Орбан 2 июня во время официального визита в Киев по итогам встречи с украинским лидером.

    По словам венгерского премьера, это могло бы ускорить начало переговорного процесса с Россией.

    «Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», цитирует слова Орбана агентство Reuters, отмечая, что у него «самые теплые отношения из всех европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным». По заявлению Орбана, упомянутые инициативы требуют слишком много времени, поскольку очень сложны из-за правил международной дипломатии. Таким образом, прекращение огня могло бы стать своего рода попыткой «пойти другим путем».

    Следует отметить, что государственный визит Орбана в Украину произошел на следующий день после того как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии на предстоящие полгода.

    На пресс-конференции после встречи с Зеленским Орбан также сообщил, что Украина и Венгрия могут заключить широкое двухстороннее соглашение о сотрудничестве. а Венгрия хотела бы значительно улучшить свои отношения с Украиной и оставить позади разногласия между двумя странами и даже принять участие в модернизации украинской экономики.

    Ранее Орбан называл год возможного завершения конфликта на Украине.

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    Виктор ОрбанВладимир ЗеленскийПереговорыПрекращение огняКиев
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