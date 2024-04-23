Премьер-министр Венгрии Орбан назвал год возможного завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может быть урегулирован к концу 2025 года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — есть несколько условий. В понедельник, 22 апреля, венгерского политика цитирует ТАСС.



По мнению Орбана, для урегулирования необходимо, чтобы в 2024 году на июньских выборах в Европарламент и на ноябрьских выборах президента США победили выступающие за мир кандидаты.

Глава правительства Венгрии считает, что при приходе в Европарламент политических сил, приверженных миру, «военные решения в Европе могут быть замедлены, остановлены и, возможно, даже отменены». Также на выборах в США он назвал воинственным кандидатом демократа Джо Байдена, а республиканца Дональда Трампа — миротворцем.