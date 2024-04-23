Премьер-министр Венгрии Орбан назвал год возможного завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может быть урегулирован к концу 2025 года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — есть несколько условий. В понедельник, 22 апреля, венгерского политика цитирует ТАСС.
По мнению Орбана, для урегулирования необходимо, чтобы в 2024 году на июньских выборах в Европарламент и на ноябрьских выборах президента США победили выступающие за мир кандидаты.
Глава правительства Венгрии считает, что при приходе в Европарламент политических сил, приверженных миру, «военные решения в Европе могут быть замедлены, остановлены и, возможно, даже отменены». Также на выборах в США он назвал воинственным кандидатом демократа Джо Байдена, а республиканца Дональда Трампа — миротворцем.
«Если всё пойдет хорошо и Бог поможет нам, политические лидеры, выступающие за мир, могут выйти на первый план в Европе и Америке, и тогда мы сможем закончить военный конфликт к концу года», — поделился он.
Однако в настоящее время в Европе и Штатах доминируют настроения в поддержку военных действий на Украине, отметил Орбан.
Накануне в Кремле напомнили о готовности к мирному решению конфликта на Украине. В конце прошлой недели глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о перспективах урегулирования ситуации на Украине.
В начале декабря прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. Президент РФ Владимир Путин говорил, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры.
В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.