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    В Кремле напомнили о готовности к мирному решению конфликта на Украине

    2003
    10 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин подтвердил позицию российской стороны о мирном урегулировании ситуации на Украине — принципиально новых моментов в этом тезисе нет. На это в понедельник, 22 апреля, в эфире Первого канала обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «[Новой] мирной инициативы не было, была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. <...> Это была констатация, собственно, хорошо известной последовательной позиции главы государства», — сказал представитель Кремля.

    Однако Песков отметил, что Украина отвергает де-юре какие-либо возможности переговоров с Россией. «Здесь нет никаких подвижек. Специальная военная операция продолжается», — добавил он.

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения споров по Украине.

    Недавно о перспективах урегулирования конфликта на Украине высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.

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    Комментарии 10

    Yuri_SPb22 Апр 2024 в 20:07
    Обе стороны периодически заявляют одно и то же:"к переговорам готовы, ног не с нынешним правительством оппонента, наш ультиматум такой:...".
    Это пустое сотрясание воздуха, конструктива ноль(((.
    +0−0
    Рострелли22 Апр 2024 в 20:06
    Чой - то вдруг заговорили? Атакамсов бояться - на СВО не ходить.
    +1−0
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