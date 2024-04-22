В Кремле напомнили о готовности к мирному решению конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин подтвердил позицию российской стороны о мирном урегулировании ситуации на Украине — принципиально новых моментов в этом тезисе нет. На это в понедельник, 22 апреля, в эфире Первого канала обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«[Новой] мирной инициативы не было, была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. <...> Это была констатация, собственно, хорошо известной последовательной позиции главы государства», — сказал представитель Кремля.
Однако Песков отметил, что Украина отвергает де-юре какие-либо возможности переговоров с Россией. «Здесь нет никаких подвижек. Специальная военная операция продолжается», — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения споров по Украине.
Недавно о перспективах урегулирования конфликта на Украине высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.