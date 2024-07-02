«Возможность установления мира». Премьер Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, чтобы поговорить с Зеленским. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил пресс-секретарь премьера.
Орбан отправился на Украину с намерением обсудить с Зеленским «возможность установления мира» и текущие вопросы венгерско-украинских взаимоотношений, передает информационное агентство MTI.
Как отмечает The Guardian, один из источников в Будапеште сообщил, что Орбан также собирается обсудить вопрос о правах венгерского сообщества на Украине, которое проживает недалеко от границы двух стран.
«Предварительным условием встречи было решение вопроса о правах гражданства. В последние недели было достигнуто соглашение. Они смогут объявить об этом как об успехе», — поделился источник The Guardian.
Визит венгерского премьер-министра в Киев стал первым с начала спецоперации на Украине. Помимо Зеленского Орбан планирует встретиться и с другими украинскими чиновниками.
1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии на предстоящие полгода. The Guardian сообщал, что Виктор Орбан посетит Зеленского через день после вступления в должность председателя Евросоюза, то есть сегодня.