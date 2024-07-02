«Возможность установления мира». Премьер Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, чтобы поговорить с Зеленским. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил пресс-секретарь премьера.



Орбан отправился на Украину с намерением обсудить с Зеленским «возможность установления мира» и текущие вопросы венгерско-украинских взаимоотношений, передает информационное агентство MTI.



Как отмечает The Guardian, один из источников в Будапеште сообщил, что Орбан также собирается обсудить вопрос о правах венгерского сообщества на Украине, которое проживает недалеко от границы двух стран.

