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    «Возможность установления мира». Премьер Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

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    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, чтобы поговорить с Зеленским. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил пресс-секретарь премьера.

    Орбан отправился на Украину с намерением обсудить с Зеленским «возможность установления мира» и текущие вопросы венгерско-украинских взаимоотношений, передает информационное агентство MTI.

    Как отмечает The Guardian, один из источников в Будапеште сообщил, что Орбан также собирается обсудить вопрос о правах венгерского сообщества на Украине, которое проживает недалеко от границы двух стран.

    «Предварительным условием встречи было решение вопроса о правах гражданства. В последние недели было достигнуто соглашение. Они смогут объявить об этом как об успехе», — поделился источник The Guardian.

    Визит венгерского премьер-министра в Киев стал первым с начала спецоперации на Украине. Помимо Зеленского Орбан планирует встретиться и с другими украинскими чиновниками.

    1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии на предстоящие полгода. The Guardian сообщал, что Виктор Орбан посетит Зеленского через день после вступления в должность председателя Евросоюза, то есть сегодня.

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