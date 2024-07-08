Орбан из Пекина летит в Вашингтон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 июля сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон.

«Следующая остановка — Вашингтон», — написал Орбан в соцсетях.



Пекин, напомним, он назвал третьей остановкой в рамках «миссии мира». Там он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. До этого, напомним, он посетил Москву и Киев.



2 июля Орбан побывал в Киеве. Там он предложил Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией.



5 июля венгерский премьер и президент РФ Владимир Путин около трёх часов вели переговоры в Кремле. Центральной темой стала ситуация вокруг Украины и прекращение боевых действий, подробности читайте на «Фонтанке».

