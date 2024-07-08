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    Орбан из Пекина летит в Вашингтон

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    10 комментариев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 июля сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон.

    «Следующая остановка — Вашингтон», — написал Орбан в соцсетях.

    Пекин, напомним, он назвал третьей остановкой в рамках «миссии мира». Там он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. До этого, напомним, он посетил Москву и Киев.

    2 июля Орбан побывал в Киеве. Там он предложил Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией.

    5 июля венгерский премьер и президент РФ Владимир Путин около трёх часов вели переговоры в Кремле. Центральной темой стала ситуация вокруг Украины и прекращение боевых действий, подробности читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 10

    Dmitry Antonov08 Июл 2024 в 11:51
    Международным курьером или почтальоном устроился работать, что ли?
    +0−0
    Local08 Июл 2024 в 10:59
    Наш пострел везде поспел.
    +0−0
    Zet08 Июл 2024 в 10:42
    в Вашингтон... к Байдену или к тем, кто им вертит?
    +0−0
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