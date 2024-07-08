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    Орбан приехал в Китай и встретился с Си Цзиньпином

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    После визитов в Киев и Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла в первой половине дня 8 июля в резиденции Дяоюйтай в Пекине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши вчера сообщал, что Орбан приехал в Пекин для продолжения «миссии мира». Сам премьер опубликовал в соцсети Х кадр из аэропорта с подписью «Миссия мира 3.0. Пекин».

    5 июля Орбан и президент РФ Путин около трёх часов вели переговоры в Кремле. Центральной темой стала ситуация вокруг Украины и прекращение боевых действий. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны и стремлением добиться мира. Подробности читайте на «Фонтанке».

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