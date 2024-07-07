Активность вулкана Этна на Сицилии увеличилась. Стоб дыма поднялся на высоту пяти километров

Активность вулкана Этна, расположенного на острове Сицилия, 7 июля увеличилась, и вследствие выброса лавы столб пепла и дыма поднялся на высоту пяти километров над уровнем моря. Об этом сообщает портал EFE со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии Италии.
Автор: Daily Mail / YouTube
Активность вулкана сопровождается также постоянными землетрясениями, которые, впрочем, зафиксированы на высоте 2,8 тысячи метров и существенной угрозы расположенным вблизи Этны населенным пунктам не представляют.
Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. Он и меньший вулкан Стромболи активизировались 5 июля впервые за четыре года — тогда столб дыма и пепла поднимался в небо на 4,5 километра. Власти Италии заявляют, что оба вулкана находятся «под наблюдением» и в случае чрезвычайной ситуации всё будет готово к эвакуации местных жителей и туристов.