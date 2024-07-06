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    В Италии началось извержение вулкана Этна. Облако пепла поднялось на высоту 4,5 километра над уровнем моря.

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    В Италии 5 июля впервые за 4 года активизировался один из крупнейших кратеров вулкана Этна Ворагин. Облако пепла, по сообщениям очевидцев, поднялось на высоту 4,5 километра над уровнем моря.

    Автор: The Weather Channel / YouTube

    Зрелище извергающегося вулкана собрало в окрестностях огромное количество туристов, наблюдавших вереницы взрывов и облака дыма, высоко поднимавшиеся в небо. По последним данным, жители окрестных населенных пунктов после пика извержения уже начали возвращаться к нормальной жизни, убрав пепел с крыш домов и улиц.

    Из-за извержения Этна и меньшего вулкана Стромболи, извергших горячий пепел и лаву, временно был закрыт аэропорт Катания. Власти Италии заявляют, что оба вулкана находятся «под наблюдением» и в случае чрезвычайной ситуации все будет готово к эвакуации местных жителей и туристов.

    Этна — активный вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания.

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