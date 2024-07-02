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    В администрации Зеленского прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня

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    Президент Украины Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но позиция Киева заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии саммитов мира. Об этом 2 июля заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, комментируя итоги встречи Зеленского и Орбана в Варшаве.

    На пресс-конференции ранее Орбан сообщил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня для ускорения мирных переговоров.

    «Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий», констатировал Жовква и добавил, что такие процессы, как прекращение огня, «не могут рассматриваться в отрыве» (цитата по ТАСС).

    В мае 2024 года Венгрия заблокировала принятие резолюции Совета Европы по Украине.

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    ВенгрияУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПрекращение огняИгорь Жовква
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