В администрации Зеленского прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но позиция Киева заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии саммитов мира. Об этом 2 июля заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, комментируя итоги встречи Зеленского и Орбана в Варшаве.

На пресс-конференции ранее Орбан сообщил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня для ускорения мирных переговоров.

«Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий», констатировал Жовква и добавил, что такие процессы, как прекращение огня, «не могут рассматриваться в отрыве» (цитата по ТАСС).