В Севастополе после ракетного удара в больницах остаются 13 человек

Пострадавшие в результате ракетного удара по севастопольским пляжам еще остаются в больницах как самого города, так и Москвы. Двое, в том числе ребенок, стабильно тяжелые, рассказал
По данным на утро вторника, в больницах Севастополя остаются
Напомним, 23 июня атакам подверглись два севастопольских пляжа. Минобороны РФ заявляло, что ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты сбили силами ПВО, одна отклонилась от траектории и взорвалась в воздухе. В результате погибли четыре человека, двое из них — дети. Пострадавших — более полутора сотен. Момент атаки засняли камеры на пляже. Позже представитель Пентагона заявил, что севастопольский пляж не был целью ракетного удара ВСУ.