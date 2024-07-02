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    В Севастополе после ракетного удара в больницах остаются 13 человек

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    Пострадавшие в результате ракетного удара по севастопольским пляжам еще остаются в больницах как самого города, так и Москвы. Двое, в том числе ребенок, стабильно тяжелые, рассказал 2 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По данным на утро вторника, в больницах Севастополя остаются 13 пациентов. Всех детей уже выписали домой. На лечение в московские медучреждения были направлены 22 человека, в том числе 12 детей. Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое, 15 пациентов — в состоянии средней тяжести, еще у пятерых легкие травмы, добавил губернатор.

    Напомним, 23 июня атакам подверглись два севастопольских пляжа. Минобороны РФ заявляло, что ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты сбили силами ПВО, одна отклонилась от траектории и взорвалась в воздухе. В результате погибли четыре человека, двое из них — дети. Пострадавших — более полутора сотен. Момент атаки засняли камеры на пляже. Позже представитель Пентагона заявил, что севастопольский пляж не был целью ракетного удара ВСУ.

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    СевастопольРакетный удар
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