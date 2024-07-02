В Севастополе после ракетного удара в больницах остаются 13 человек

Пострадавшие в результате ракетного удара по севастопольским пляжам еще остаются в больницах как самого города, так и Москвы. Двое, в том числе ребенок, стабильно тяжелые, рассказал 2 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.



По данным на утро вторника, в больницах Севастополя остаются 13 пациентов . Всех детей уже выписали домой. На лечение в московские медучреждения были направлены 22 человека , в том числе 12 детей . Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое, 1 5 пациентов — в состоянии средней тяжести, еще у пятерых легкие травмы, добавил губернатор.