РИА Новости: представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ

Представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ. Об этом агентство сообщило в ночь на 26 июня. Как передает РИА Новости, анонимный собеседник агентства также заявил, что «украинцы сами выбирают, куда стрелять».
«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — цитирует издание источник в Минобороны США.
Напомним, ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек. В московские медучреждения из Севастополя переведены 22 пациента: 12 детей, 10 взрослых.
Момент атаки попал на видео. Камеры на пляже в Учкуевке запечатлели, как осколки начинают падать, а отдыхающие разбегаются в панике. Кадры во вторник, 25 июня, появились в соцсетях.
Как заявляло Минобороны РФ, удар по Севастополю в прошедшее воскресенье нанесли американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета. В воздухе над территорией города у нее взорвалась боевая часть.