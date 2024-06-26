РИА Новости: представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ

Представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ. Об этом агентство сообщило в ночь на 26 июня. Как передает РИА Новости, анонимный собеседник агентства также заявил, что «украинцы сами выбирают, куда стрелять».



«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — цитирует издание источник в Минобороны США.



Напомним, ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек. В московские медучреждения из Севастополя переведены 22 пациента: 12 детей, 10 взрослых.