Дети и взрослые бегут. Удар по пляжу в Крыму попал на видео

Момент атаки ВСУ по Севастополю тактическими ракетами ATACMS попал на видео. Камеры на пляже «Учкуевка» запечатлели, как осколки кассетных боеприпасов начинают падать, а отдыхающие разбегаются в панике. Кадры во вторник, 25 июня , появились в соцсетях.

Как заявляло Минобороны РФ, удар по Севастополю в прошедшее воскресенье нанесли американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета. В воздухе над территорией города у нее взорвалась боевая часть.

На пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали люди из-за падения осколков кассетных суббоеприпасов. СК возбудил дело о теракте, 24 июня было объявлено в Крыму и Севастополе днем траура.



Итоговое число пострадавших в результате ракетной атаки составило 153 человека, погибли четверо, в том числе двое детей.